La 90 de ani, un fost medic a urcat pe Kilimanjaro chiar de ziua lui: „Vreau să fiu în formă perfectă până mor"

Pe 13 iulie 2026, fostul medic ginecolog american a ajuns pe vârful Muntelui Kilimanjaro exact în ziua în care împlinea 90 de ani, devenind, cel mai probabil, cel mai vârstnic om care a reușit vreodată această performanță.

O provocare planificată de aproape un an

Art Ulene, fost corespondent medical timp de 21 de ani la emisiunea „Today Show" a postului NBC, plănuise ascensiunea cu mult timp înainte, tocmai pentru a marca împlinirea acestei vârste-simbol. Era a patra sa încercare pe Kilimanjaro, cel mai înalt munte independent din lume (nu face parte dintr-un lanț muntos), cu o altitudine de 5.895 de metri (19.341 de picioare).

Prima dată urcase pe munte în 2011, alături de soția sa, Priscilla, reușind atunci să ajungă pe vârf. Într-o încercare ulterioară, a fost nevoit să renunțe înainte de a atinge vârful. Pentru cea de-a patra tentativă, cea din 2026, s-a antrenat intens - a urcat peste 50 de etaje de scări la sală și a lucrat constant exerciții pentru întărirea picioarelor, în ciuda faptului că suferise o operație de protezare a șoldului cu doar câteva luni în urmă, în toamna anului 2025.

„Nu e chiar atât de greu. E o plimbare de 35 de mile [56 km], în urcare", a explicat el, cu umor, într-un interviu acordat NPR. „Modul în care faci asta e simplu: pui piciorul stâng înainte, apoi pui piciorul drept în fața celui stâng."

Traseul de 14 zile și ziua în care a atins vârful

Ulene a plecat spre Africa pe 28 iunie, pentru un itinerar de 14 zile, conceput special pentru acomodarea treptată cu altitudinea, esențială pentru a evita răul de altitudine pe un munte de această înălțime. În ziua în care împlinea 90 de ani, s-a trezit la ora 2:00 dimineața, pentru a începe ultima etapă a ascensiunii - singurul motiv, spunea el, pentru care merită să te trezești la o oră atât de matinală: „E singurul lucru din lume despre care știu că merită să te trezești la 2 dimineața pentru el" - privitul răsăritului de deasupra norilor, de la peste 5.500 de metri altitudine.

A ajuns pe vârf luni dimineață, 13 iulie, unde a sărbătorit cu tort de ziua de naștere, cântece și dans - exact în stilul în care și-a trăit, potrivit familiei, întreaga viață lungă.

„A fost cel mai dificil lucru pe care l-a făcut vreodată"

Fiica sa, dr. Valerie Ulene, a confirmat reușita pentru presa americană: „A spus că a fost cel mai dificil lucru pe care l-a făcut vreodată, dar sunt sigură că acum se simte foarte mândru de el însuși. Știu că eu așa mă simt." Ea a descris momentul drept, dacă nu cea mai frumoasă, cel puțin cea mai neobișnuită sărbătoare de ziua de naștere pe care tatăl ei a avut-o vreodată.

Un posibil record mondial, în așteptarea confirmării oficiale

Reușita lui Ulene îl plasează, cel puțin neoficial, în topul recordurilor pentru cel mai vârstnic om care a urcat pe Kilimanjaro. Recordul recunoscut oficial până acum aparținea alpinistei americane Anne Lorimor, care ajunsese pe vârf în iulie 2019, la vârsta de 89 de ani și 37 de zile. Confirmarea oficială a noului record din partea Cărții Recordurilor Guinness poate dura, potrivit organizației, până la trei luni - un proces încă în desfășurare la momentul redactării acestui articol.

Filosofia din spatele performanței

Deși recunoaște că doborârea unui record mondial ar fi un „bonus" plăcut, Ulene a insistat, în mai multe interviuri acordate presei americane, că miza reală ține de o filozofie mai amplă asupra îmbătrânirii. „Majoritatea oamenilor se îngrijorează de durata vieții lor. Oamenii inteligenți se îngrijorează de durata sănătății - adică de cât timp din viața lor sunt, de fapt, sănătoși. Vreau ca aceste două lucruri să fie egale. Vreau să fiu în formă perfectă până în ziua în care mor", a declarat el pentru NPR.

Într-un alt interviu, acordat postului Alaska's News Source, a rezumat aceeași idee, cu umor tipic american: „Vreau ca, a doua zi după ce mor, prietenii mei să spună: «De ce a murit? Arăta grozav ieri»."

Ulene mai spune că se simte motivat și de dorința de a spulbera stereotipurile legate de vârsta înaintată: „Suntem presupuși să devenim slabi și lenți. Sunt asemenea prostii, nu e inevitabil... putem rămâne aproape de potențialul nostru maxim." Ascensiunea a fost realizată în parteneriat cu CareScout, o companie dedicată sprijinirii adulților în vârstă și a familiilor acestora.

Dincolo de Kilimanjaro, Ulene mai are la activ alte ascensiuni impresionante pentru vârsta sa - Pequeño Alpamayo (5.370 m) și Nevado Ishinca (5.530 m) din America de Sud, precum și Cotopaxi (5.897 m), unul dintre cei mai înalți vulcani activi din lume.

Interesant, familia lui Ulene a fost, potrivit propriilor sale spuse, mai puțin îngrijorată de acest proiect decât te-ai aștepta: „Familia mea a fost extrem de susținătoare. Sincer, am fost puțin surprins. Mi-au spus că vor să renunț la schi, dar nu au nicio problemă cu faptul că urc pe Kilimanjaro" - o încredere explicată, spune el, tocmai de faptul că mai reușise deja de trei ori înainte performanța.

Oficialii parcului național au marcat, la rândul lor, momentul, cu o operă de artă dedicată special ascensiunii lui Ulene - un omagiu simbolic pentru o performanță pe care mulți oameni cu jumătate din vârsta lui ar considera-o, deja, extrem de dificilă.