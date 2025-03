Celebra Barbra Streisand a primit premiul pentru cartea audio a anului

Barbra Streisand, o vedetă a scenei, ecranului și cântecului, a triumfat într-un alt domeniu: cărțile audio. Asociația Editorilor Audio i-a acordat lui Streisand Premiul Audie pentru cartea audio a anului.

Premiul a fost acordat pentru „My Name is Barbra” în care Streisand povestește 1.000 de pagini care acoperă viața și cariera ei, potrivit AP.

Premiile au fost acordate marți. Alți câștigători anunțați marți sunt cea mai bună lucrare umoristică pentru „The Millicent Quibb School of Etiquette for Young Ladies of Mad Science”, a lui Kate McKinnon, povestită de McKinnon și Emily Lynne, „Bits and Pieces” povestit de Whoopi Goldberg pentru cea mai bună narațiune, „You Like it Darker” de Stephen King, povestite de Will Patton și King pentru cele mai bune nuvele audio, dar și „James” de Percival Everett, povestită de Dominic Hoffman pentru cea mai bună ficțiune literară.

(sursa: Mediafax)