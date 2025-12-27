Stațiunile de schi din Bulgaria rămân printre cele mai ieftine din Europa

Pentru încă o iarnă, stațiunile de schi de top din Bulgaria continuă să se claseze printre cele mai accesibile destinații montane din Europa. Borovets și Bansko se află din nou în topul celor mai ieftine cinci stațiuni de pe continent, atrăgând atenția pe măsură ce se apropie noul sezon de schi, scrie Novinite. Odată cu deschiderea oficială a sezonului 2025-2026 la Bansko, pe 13 decembrie, interesul se concentrează acum asupra costului abonamentelor de schi în principalele stațiuni, anunță economedia.ro.

Conform informațiilor publicate de stațiune, prețul unui abonament sezonier pentru adulți în Bansko este stabilit la 1.700 de leva, ceea ce echivalează cu aproximativ 869 euro. Același preț se aplică și abonamentului anual.

Studenții, elevii și pensionarii pot achiziționa un abonament sezonier la prețul de 1.600 leva, sau aproximativ 818 euro, în timp ce copiii cu vârste cuprinse între 7 și 11,99 ani plătesc 900 leva, aproximativ 460 euro. Pentru copiii cu vârsta de până la 6,99 ani și pensionarii peste 75 de ani, taxa rămâne simbolică, la 100 leva, echivalentul a aproximativ 51 euro.

Sezonul de schi în Bansko este programat să se desfășoare în perioada 1 decembrie 2025 – 12 aprilie 2026, fără diferențe de preț între abonamentele sezoniere și cele anuale.

În Pamporovo, abonamentele de sezon au un cost mai ridicat. Abonamentul standard pentru întreg sezonul are un preț de 1.906,93 leva, sau aproximativ 975 euro, în timp ce versiunea valabilă doar în zilele lucrătoare este disponibilă la 1.329,96 levă, aproximativ 680 euro. Stațiunea oferă și opțiuni mai scurte și mai accesibile, inclusiv un abonament pentru duminica dimineața la prețul de 43 leva (aproximativ 22 de euro) și un abonament pentru două zile la prețul de 102 leva, sau aproximativ 52 euro.

Data oficială de deschidere a sezonului de schi la Pamporovo nu a fost încă anunțată. Cu toate acestea, ofertele promoționale rămân valabile până pe 15 decembrie, abonamentele de sezon, inclusiv schiul nocturn, având prețul de 1.900 leva pentru adulți (aproximativ 972 euro) și 1.300 leva pentru copii și tineri până la 22 de ani, sau aproximativ 665 euro.

Borovets și-a actualizat, de asemenea, structura de prețuri pentru iarna care urmează. Un abonament sezonier standard cu schi nocturn pentru adulți cu vârste cuprinse între 23 și 74 de ani costă 1.994,95 leva, ceea ce înseamnă aproape 1.020 euro. Pentru copii și tineri până la 22 de ani, prețul este de 1.365,17 leva, sau aproximativ 698 euro. Un abonament sezonier valabil doar în zilele lucrătoare, cu excepția sărbătorilor legale, este oferit la 1.050,28 leva, echivalentul a aproximativ 537 euro.

În acest sezon, Borovets introduce o nouă opțiune: un abonament anual cu schi nocturn inclus, la prețul de 2.303,97 leva, sau aproximativ 1.178 euro. Stațiunea se așteaptă să primească schiorii pentru primele coborâri ale sezonului pe 27 decembrie.

(sursa: Mediafax)