Donald Trump vrea să construiască o uriașă sală de bal la Casa Albă. Cât costă lucrările?

de Redacția Jurnalul    |    27 Dec 2025   •   20:00
Sursa foto: Hepta/DOnald Trump vrea să coonstruiască la Casa Albă o sală de bal de 90.000 de metri pătrați.

Casa Albă urmează să dezvăluie la începutul lunii ianuarie 2026 detalii noi privind viitoarea sală de bal din Aripa de Est, într-o ședință a comisiei federale responabile cu planificarea. Proiectul a fost inițiat de președintele Trump din luna iulie 2025.

Potrivit Comisiei Naționale pentru Planificarea Capitalei, reprezentanții Casei Albe se vor reuni pe 8 ianuarie pentru a oferii mai multe informații în legătură cu dezvoltarea proiectului din Aripa de Est, anunță Reuters.

Proiectul prevede construirea unei săli de bal de aproximativ 90.000 de metri pătrați, despre care Donald Trump a afirmat că va costa în jur de 400 de milioane de dolari și va depăși ca dimensiuni clădirile existente ale Casei Albe.

Proiectul președintelui Trump a fost criticat aspru. Organizații pentru protejarea patrimoniului au contestat proiectul în instanță, iar congresmeni democrați au calificat gestul drept „abuz” și au solicitat clarificări privind identitatea donatorilor.

Comisia de planificare, condusă de Will Scharf, consilier al Casei Albe și fost avocat al lui Trump, a refuzat până acum să analizeze demolarea fostei Aripi de Est sau impactul asupra clădirilor istorice, în ceea ce ar reprezenta cea mai amplă modificare a reședinței prezidențiale.

Proiectul sălii de bal a fost atacat în instanță de o organizației non-profit, însă judecătorul a respins recent cererea de suspendare temporară a lucrărilor, argumentând că dimensiunile și specificațiile finale ale construcției nu au fost încă stabilite, următorul termen fiind stabilit pentru luna ianuarie.

Președintele Trump s-a implicat activ în proiecte de remodelare a Casei Albe sau a capitalei, Washington DC. Acesta a propus construcția unui arc de triumf în capitală, în vederea celebrării, anul viitor, a 250 de ani de independență, iar la Casa Albă, Trump a instalat plăcuțe sub portretele foștilor președinți în care îi critică dur.

Subiecte în articol: casa alba sala de bal donald trump
