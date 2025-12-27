Tragedie în Vaslui: Doi copii s-ar fi înecat în acumularea Tăcuta, după ce gheaţa pe care traversau s-a rupt

Doi copii, în vârstă de 12 și 14 ani, au murit după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta, din județul Vaslui. Adolescenții, cel mai probabil frați, făceau parte dintr-un grup de colindători care au traversat gheața, iar aceasta s-a rupt.

Băiatul, de 12 ani și fata, de 14 ani, au fost scoși din apă decedați, a informat sâmbătă seară Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui (ISU Vaslui).

Autoritățile au început sâmbătă seară operațiuni ample de căutare și salvare.

„Intervine Detaşamentul Vaslui cu Autospeciala de căutare - salvare L200, o barcă pneumatică, TIM si EPA, precum şi zece militari”, a precizat Detașamentul Vaslui înainte ca cei doi copii să fie găsiți fără viață.

Conform informațiilor, apelul la 112 a fost făcut la ora 17:35. Autoritățile locale au declarat că cei doi copii au traversat acumularea pe gheață împreună cu un grup de colindători, iar gheața s-a rupt.

Tatăl copiilor, cu hipotermie ușoară, a fost transportat la spital de echipajul EPA.

(sursa: Mediafax)