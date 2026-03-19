Un chitarist de 12 ani a cucerit publicul meloman din toată țara

Publicul a avut ocazia să descopere talentul unui muzician aflat la început de drum, dar deja remarcat în competiții naționale și internaționale. Gabriel Popescu a urcat pe scenă alături de profesorul și mentorul său, Mădălin Antonesei, interpretând o serie de momente muzicale într-o formulă specială de două chitare, integrate în arhitectura artistică a spectacolului. Prezența tânărului artist a marcat una dintre direcțiile asumate ale proiectului „Simfonia iubirii”, și anume sprijinirea și promovarea noii generații de muzicieni români prin apariții în contexte artistice de anvergură. Spectacolele au continuat, la Brașov, pe 17 martie, Sibiu, ieri, iar astăzi are loc un nou spectacol excepțional cu tânărul chitarist, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia. Seria continuă cu alte concerte, la Cluj-Napoca, Botoșani, Iași, Piatra-Neamț și Constanța, până pe 24 martie.

Tânărul artist Gabriel Popescu interpretează, alături de profesorul său, transcripții pentru două chitare ale unor lucrări cunoscute publicului larg, integrate în programul concertului: Chiquitita (ABBA), Parla più piano – tema celebră din filmul Nașul și Libertango de Astor Piazzolla.

Următoarele reprezentații au loc începând de astăzi, la Alba Iulia, Casa de Cultura a Sindicatelor, de la ora 20:00, apoi pe 20 martie, la Cluj-Napoca, la Casa de Cultură a Studenților, pe 21 martie, la Botoșani, la Casa de Cultură a Sindicatelor, pe 22 martie, la Iași, Cinema Victoria, Sala Unirii, pe 23 martie, la Piatra Neamț, Cinema Mon Amour și pe 24 martie, la Constanța, la Casa de Cultură a Sindicatelor, toate de la ora 20:00.

La TNB, momentele artistice au fost susținute împreună cu Corul Opera Vox, Baletul Opera Vox și violonistul și dirijorul Bogdan Costache, oferind publicului o combinație expresivă între orchestră, voce, dans și sonoritatea intimă a chitarei.

Concertul „Simfonia iubirii”, parte a unui turneu național desfășurat în luna martie 2026, propune publicului o călătorie muzicală construită în jurul temei iubirii, reunind lucrări semnate de Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi, Ceaikovski, Puccini sau Ennio Morricone. Spectacolul aduce pe scenă Orchestra di Teatro d’Opera Italiana, Orchestra Opera Vox, Corul și Baletul Opera Vox, sub conducerea violonistului și dirijorului Bogdan Costache, care apare în dublă ipostază – dirijând și interpretând, după modelul tradiției vieneze consacrate de Johann Strauss.

Coregrafia spectacolului poartă semnătura lui Vlad Sebastian, iar conceptul artistic îmbină muzica, dansul și elementele teatrale într-o experiență scenică amplă, în care repertoriul clasic dialoghează cu lucrări moderne sau aranjamente speciale prezentate în primă audiție națională.

Copilul genial care a reinventat chitara

În acest context artistic complex, apariția lui Gabriel Popescu a adus o dimensiune aparte serii de concert. Tânărul chitarist studiază instrumentul de la vârsta de 8 ani, iar din anul următor a devenit elev al Școlii Gimnaziale de Arte nr. 5 din București, la clasa profesorului Mădălin Antonesei.

Evoluția sa rapidă și calitățile tehnice și muzicale remarcate de juriile de specialitate i-au adus deja premii importante: Premiul I la Sinaia International Guitar Festival (ediția a 41-a), Premiul I de Excelență la Concursul Național „Iosif Sava” (ediția a VIII-a), Premiul I la Concursul Internațional de chitară clasică „Talente în Afirmare” – ediția a XIII-a, Premiul II la Concursul Internațional „Eduard Pamfil” (ediția a XXV-a) și Premiul Special la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală pentru învățământul gimnazial, desfășurată la Iași în 2025.

Apariția pe scena mare a Teatrului Național București reprezintă un moment important în parcursul artistic al tânărului muzician și confirmă rolul pe care proiecte precum „Simfonia iubirii” îl pot avea în susținerea și vizibilitatea noii generații de artiști. Într-un program dedicat iubirii și marilor teme ale repertoriului clasic, dialogul dintre experiența artiștilor consacrați și entuziasmul unei voci tinere a adus publicului o perspectivă proaspătă asupra muzicii interpretate live.

Prezența lui Gabriel Popescu pe scenă a fost, astfel, nu doar un moment artistic, ci și o declarație despre continuitatea culturii muzicale și despre importanța cultivării talentului încă de la primele etape ale formării unui artist. Itinerariul Turneului Național „Simfonia iubirii” în marile orașe ale României le oferă ocazia iubitorilor muzicii să îl cunoască pe tânărul chitarist și să se delecteze cu spectacolul excepțional pe care acesta îl susține alături de ceilalți artiști.

