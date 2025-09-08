Cinefilii sunt invitați la Bucharest International Film Festival – BIFF 2025

Bucharest International Film Festival ajunge la cea de-a XXI-a ediție, după ce s-a impus, în ultimele două decenii, ca unul dintre cele mai importante evenimente culturale din România. Festivalul a fost onorat, de-a lungul timpului, de prezența unor nume sonore ale cinematografiei internaționale, precum Andrei Konchalovsky, Amos Gitai, Danis Tanovic, Rutger Hauer, Jerzy Skolimowski, Jan Harlan, Radu Mihăileanu, Franco Nero și Vanessa Redgrave.

Ediția de anul trecut s-a bucurat de un succes remarcabil, oferind publicului 30 de filme în premieră absolută și organizând evenimente speciale care au atras peste 40.000 de spectatori. Anul trecut, la ediția aniversară de 20 de ani, piesa de rezistență a fost un film al cărui regizor a fugit din Rusia, cu tot cu peliculă, pentru a o prezenta în exclusivitate la București, după ce producția a fost interzisă în țara de origine, la scurt timp după lansare.

La Cinema Muzeul Țăranului a fost prezentat, în premieră europeană absolută, filmul de lungmetraj care a ecranizat romanul „Maestrul și Margareta” de Mihail Bulgakov, regizat de Michael Lockshin. Regizorul rus a fost prezent la eveniment și a explicat de ce a trebuit să fugă din Rusia, cu tot cu filmul care în cea mai mare parte a fost produs la Moscova, începând din 2021. Proiecția din cadrul secțiunii Panorama a festivalului a fost precedată de un eveniment special și urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri moderată de Irina-Margareta Nistor.

Premiere absolute în România

Și anul acesta vor fi prezentate publicului filme excepționale. Unul dintre acestea este „After the End”, în regia lui Pablo César, în cadrul secțiunii Panorama. Proiecția acestui film marchează o ocazie rară pentru publicul român de a intra în contact cu o operă ce explorează cu subtilitate legătura dintre artă, memorie și sfârșitul vieții.

Filmul spune povestea Gloriei, o artistă argentiniană în vârstă de 86 de ani, care, în pragul senectuții și al bolii, rememorează deceniile care i-au definit existența. Inspirat de viața Luzei Fernández de Castillo, pictoriță, scriitoare și curator cu o amprentă profundă asupra scenei artistice din Buenos Aires, „After the End” este și un portret al unei femei care a trăit cu intensitate, într-un secol marcat de rupturi, represiuni și renașteri culturale.

Dincolo de dimensiunea personală, filmul este un omagiu vibrant adus literaturii – în special lui Jorge Luis Borges și Federico García Lorca și unui mod de a înțelege arta ca terapie, luptă și eliberare.

Și juriul este alcătuit din nume sonore ale cinematografiei. După ce a fost omagiat cu Premiul de Excelență pentru întreaga activitate la ediția aniversară BIFF 2024, regizorul Stere Gulea revine în prim-plan, și va fi președintele juriului internațional al Bucharest International Film Festival. Alături de el, în juriu se alătură regizorul argentinian Pablo César, actrița Olimpia Melinte și jurnalistul BBC Vincent Dowd – trei voci distincte, cu perspective care acoperă trei continente. Ultima care s-a alăturat juriului este actrița Ana Ciontea care contribuie cu o experiență bogată în film, teatru și televiziune, dublată de o carieră premiată și o prezență artistică aparte.

150 de ani de la nașterea Reginei Maria

De asemenea, BIFF 2025 onorează 150 de ani de la nașterea Reginei Maria printr-o secțiune de film istoric unică în România. În acest an, secțiunea Istorie și Cinema revine în programul BIFF cu două producții de excepție care îmbină forța narativă a documentarului cu rigoarea cercetării istorice.

Inițiată în 2021 de Dan Drăghicescu - producător asociat Chainsaw Film Productions -, cu ocazia Centenarului Regelui Mihai, secțiunea s-a transformat într-un adevărat ambasador cultural, promovând valori, memorie și identitate. Secțiunea Istorie și cinema marchează în acest an un moment important: 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, una dintre cele mai carismatice și influente personalități din istoria României moderne.

Festivalul celebrează acest moment prin proiecția „Despre Viață - Regele Mihai al României”. Documentarul „Despre Viață – Regele Mihai al României”, producător executiv de John Florescu, cu Dan Drăghicescu în calitate de producător asociat, regia Marin Dinescu, Viorel Sergovici Sr. director de imagine și Mircea Lăcătuș la montaj. Filmul oferă o perspectivă profund personală asupra relației Regelui Mihai cu Regina Elena și Regele Carol al II-lea, precum și asupra valorilor care i-au ghidat viața: credința, loialitatea și onoarea.

Documentarul include și un material excepțional, ultimul interviu acordat de Prințul Filip al Marii Britanii, văr direct al Regelui Mihai, despre legătura de familie și vizitele în România din perioada 1927. Este o producție cu o puternică încărcătură emoțională și istorică, ce merită descoperită pe marele ecran. O producție Chainsaw Film Productions.

Al doilea proiect din această secțiune este seria „Enigmele României”, prezentată de consacratul actor Marcel Iureș, în regia lui Marin Dinescu, producător executiv John Florescu, o producție pentru History Channel de Chainsaw Film Productions. Cele trei episoade selectate pentru proiecție: „Asasinatul Barbu Catargiu”, „Maria Tănase” și „UFO peste spațiul aerian român”, invită spectatorii să exploreze mistere nerezolvate și povești puțin cunoscute din trecutul național.

Producții excepționale și la secțiunea scurtmetraj

Secțiunea scurtmetraj este, de asemenea, foarte bine reprezentată. Regizorul Sergei Loznitsa va fi prezent la Bucharest International Film Festival 2025 cu scurtmetrajul „Paleontology Lesson”. Premiera națională va avea loc în prezența regizorului, urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu publicul, un moment de referință pentru cinefili, critici și profesioniști din industria cinematografică. De asemenea, festivalul găzduiește o serie de proiecții care reunesc câteva dintre cele mai reprezentative titluri ale regizorului: „State Funeral”(2019), „Babi Yar. Context”(2021), „The Natural History of Destruction”(2022).

„State Funeral” este un documentar compus din imagini de arhivă rare și tulburătoare care surprind funeraliile lui Stalin în martie 1953. Mai mult decât o cronică a înmormântării unui tiran, filmul este o incursiune cutremurătoare în apogeul cultului personalității și al propagandei sovietice. Prin imagini de arhivă inedite, Loznitsa descrie o epocă dominată de teroare, manipulare și supunere absolută, cu vicepremierul Beria, artizan al represiunii, în prim-plan.

Se va desfășura și o competiție de scurtmetraje, cu 15 filme și 3 jurați. Selecționerii Jose Cabrera și Dana Dimitriu au avut provocarea evidențierii celor mai valoroase creații dintre numeroasele scurtmetraje trimise către BIFF. Această selecție cuprinde și două filme realizate de studenți UNATC, pentru promovarea cinematografului tânăr românesc.

Juriul Secțiunii de scurtmetraje este format din regizorii Catrinel Dănăiață, Alexandru Mavrodineanu și Valentin Hotea.

BIFF este organizat de Fundaţia Charta și Asociaţia Culturală „Grigore Vasiliu Birlic”, sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principele Radu al României, și este realizat cu sprijinul Ministerului Culturii.

