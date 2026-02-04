La Craiova e ultima oprire a „Colecției Vâlcov”, înainte de vânzarea tablourilor la licitație

Făptuitorul, fostul ministru PSD al Finanțelor, Darius Vâlcov, a ascuns-o în pereți de rigips, în case abandonate. O parte din colecția de tablouri semnate de pictori celebri se expune în aceste zile, pentru publicul larg, urmând să fie scoasă la licitație, pe 17 februarie. „Colecția Vâlcov” conține 34 de exponate care pot fi admirate în expozițiile organizate de casa de licitații Artmark – partenerul ANAF pentru organizarea licitației în urma căreia statul român va putea recupera o parte din prejudiciu. Expoziția poate fi vizitată, cu intrare liberă, la sediul Artmark din București, iar de pe 5 februarie, o parte din colecție va fi expusă și la Craiova, pentru ultima oară, înainte de licitație.

În aceste zile, o parte din „Colecția Vâlcov” se mută la o expoziție organizată de casa de licitație Artmark la Craiova, intitulată „Mari Maeștri ai Artei Românești la Craiova”, care va avea vernisajul joi, 5 februarie, de la ora 18.00, la Epoca Agape (str. Alexandru Macedonski nr. 51). Expoziția se va putea vizita doar câteva ore, în seara zilei de joi, și a doua zi, vineri, în intervalul 10.00-14.00.

La fel ca toate celelalte expoziții organizate de Artmark, și cea de la Craiova este cu intrare liberă atât pentru colecționari, cât și pentru publicul larg. „Evenimentul extraordinar din Craiova oferă încă o posibilitate de întâlnire cu aceste lucrări înainte de încheierea vânzării lor în licitația programată pentru 17 februarie. Valorificarea picturilor din colecția Vâlcov are loc în cadrul procedurii de executare silită inițiate de ANAF Craiova, pentru recuperarea unor prejudicii stabilite prin hotărâre penală definitivă”, a anunțat casa de licitații, printr-un comunicat.

Expoziția de la Craiova readuce în atenția publicului și capodopere ale artei românești, între care pânze semnate atât de Nicolae Grigorescu și de Nicolae Tonitza - artiști canonici ai patrimoniului național, cât și de Corneliu Baba, Eustațiu Stoenescu și Spiru Vergulescu - nume cu o puternică rezonanță locală.

„Expoziția noastră aduce la Craiova atât picturi din licitația unei părți a colecției Darius Vâlcov, cât și opere din celelalte expoziții pe care le avem la sediul din București, la Palatul Cesianu-Racoviță. Selecția operelor prezentate la Craiova a fost realizată exclusiv de casa de licitații A10 by Artmark, pe criterii curatoriale și de relevanță artistică, având în vedere atât valoarea muzeală a lucrărilor, cât și coerența discursului expozițional propus publicului. Expoziția de la Craiova este organizată integral de Artmark, în calitate de operator cultural autorizat, ANAF având un rol strict administrativ, de punere în aplicare a procedurii de executare silită”, au explicat reprezentanții casei de licitații Artmark, pentru Jurnalul.

Cele 34 de tablouri din colecția scoasă la licitație pot fi admirate și în cadrul expoziției de la sediul casei de licitații Artmark, unde sunt expuse pentru publicul larg de mai mult timp.

Istoria penală a „Colecției Vâlcov”

Colecția scoasă la licitație este o mică parte din cea găsită de anchetatori la Darius Vâlcov, în urma cercetărilor DNA. Fostul ministru PSD al Finanțelor a fost trimis în judecată de DNA în 2015, pentru trafic de influență, spălare de bani și operațiuni financiare sau acte de comerț incompatibile cu funcțiile ocupate de-a lungul timpului de primar al municipiului Slatina, senator și ministru de Finanțe. A fost condamnat în acest dosar și a executat pedeapsa, beneficiind de reduceri substanțiale, conform legii.

În mai 2023, Darius Vâlcov a fost condamnat la închisoare, dar nu se afla în România, fiind stabilit în Italia de un an. Statul român a cerut extrădarea, iar în august 2023, Darius Vâlcov a fost adus și încarcerat la Penitenciarul Rahova. În noiembrie 2025 a obținut reducerea pedepsei cu un an, după ce Curtea Supremă i-a admis recursul în casație și tot atunci a scăpat prin prescripție de infracțiunea de trafic de influență în „Dosarul Tablourilor”. Din 6 ani de închisoare a rămas cu 5 ani pentru spălare de bani. În acest context, statul îi scoate la licitație o parte din lucrările de artă cu circulaţie internaţională.

Din banii obținuți ca șpagă, politicianul a cumpărat opere de artă, tablouri semnate de pictori celebri și ar fi dorit să își deschidă propria galerie de artă, la București, având deja un spațiu pentru care dăduse ordin de începere a lucrărilor. Anchetatorii au găsit 172 de tablouri, statuete și obiecte de artă, precum și trei lingouri de aur, toate fiind confiscate. Unele au fost găsite în seifuri ascunse în case părăsite, sub obiecte de mobilier și în interiorul unor pereți de rigips.

Cele mai valoroase opere

„Colecția Vâlcov” conține opere achiziționate în circa un deceniu, din surse variate, de la licitaţii organizate în România la cele internaţionale, inclusiv ale celebrelor case Sotheby’s şi Christie’s Londra ori Artcurial Paris.

Una dintre piesele de rezistență ale colecției care se va vinde la licitația din 17 februarie, la Artmark, în București, este o lucrare de Pablo Picasso - „Scenă de coridă” (1959) -, realizată în tuş pe hârtie, semnată, datată şi dedicată „para el amigo Chaprate” („pentru prietenul meu Chaprate” - unul dintre fotografii artistului). Este prima lucrare de Picasso scoasă la licitaţie în România, fără a fi gravură sau serigrafie. Preţul de pornire este de 8.000 de euro, dar s-ar putea tripla, în cadrul licitației.

Aceeași colecție include şi o pictură semnată de Victor Brauner - „La relation” (din 1952), ulei pe pânză din perioada de maturitate a artistului, provenind din colecţii succesive din Europa şi SUA, foarte bine cotată pe piața licitațiilor internaționale, operă de mari dimensiuni cu un preţ de pornire de 50.000 de euro, dar s-ar putea vinde cu peste 200.000, conform experților.

Colecția nu putea să nu conțină măcar „un Grigorescu”. Sunt chiar două tablouri importante semnate de celebrul pictor român Nicolae Grigorescu - „Car cu boi, pe cale de dimineaţă” (cu preț de pornire de 40.000 de euro) şi „Car cu boi, la asfinţit” (cu preţ de pornire de 50.000 de euro). Fiind tablouri extrem de rare, și acestea s-ar putea vinde cu peste 150.000 de euro fiecare.

„În ceea ce privește evoluția licitației unei părți a colecției Darius Vâlcov, așa cum este în cazul oricărei licitații de artă, este important de subliniat că, indiferent de istoricul de piață al unui artist sau de rezultatele anterioare înregistrate la licitații internaționale și autohtone, nimeni nu poate anticipa cu exactitate prețul de adjudecare al unei opere. Piața de artă funcționează pe baza competiției directe dintre colecționari, iar prețul final este rezultatul interesului real manifestat în timpul licitației. În acest moment, dinamica licitației poate fi urmărită deja în timp real pe site-ul Artmark, unde fiecare lucrare beneficiază de o fișă publică ce include descrierea completă, proveniența, estimarea și prețul de pornire. Aceste informații sunt stabilite, conform practicii unei case de licitații, cu sprijinul experților în istoria artei, dar rămân orientative: adevărata valoare de piață se confirmă întotdeauna în momentul adjudecării”, explică reprezentanții casei A10 by Artmark.

Procedura de recuperare a prejudiciului

Potrivit legislaţiei fiscale şi legii speciale a patrimoniului cultural, valorificarea silită a bunurilor culturale mobile nu se realizează direct de ANAF, ci exclusiv prin intermediul unui operator cultural autorizat de Ministerul Culturii, în cadrul unei licitaţii comerciale obişnuite. Achiziţia acestor opere nu este supusă unui regim juridic diferit faţă de orice altă licitaţie de artă. Publicul este invitat să vizioneze expoziţia dedicată şi să participe la licitaţie, în sală - la Palatul Cesianu-Racoviţă din Capitală (str. C.A. Rosetti nr. 5) - sau online, în condiţii egale de transparenţă şi acces, a anunțat casa de licitații Artmark, într-un comunicat.

Licitația se va desfășura cu intrare liberă, pe 17 februarie, de la ora 18.00. Catalogul licitaţiei poate fi vizionat online, pe site-ul Artmark, de asemenea cu acces nelimitat. Deja se pot depune oferte de licitaţie, pentru fiecare operă în parte, online. Este necesară doar întocmirea unui cont de colecţionar, de asemenea, gratuit.

„Conform legislației în vigoare, autoritatea fiscală nu organizează expoziții și nu intervine în selecția, prezentarea sau promovarea operelor, aceste atribuții revenind exclusiv casei de licitații, care asigură cadrul profesional, transparența și accesul publicului la patrimoniul artistic reintrodus în circuitul de piață. Și, așa cum este în obiceiul casei, toate expozițiile organizate, precum și toate evenimentele dedicate, fie că sunt la sediul din Capitală, fie că sunt itinerante, sunt cu intrare liberă, pentru a facilita accesul la aceste opere marelui public, nu doar colecționarilor de artă”, au explicat reprezentanții Artmark, pentru Jurnalul.

Pentru expoziția de la Craiova am ales lucrări atât din licitația operelor din colecția Darius Vâlcov, cât și din altele evenimente pe care le organizăm, și toate sunt opere dintre cele mai importante.

Casa de licitații Artmark

