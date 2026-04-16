x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Cultură Cristian Tudor Popescu în dialog cu Vlad Zografi despre mecanică cuantică, relativitate și cosmologie

Cristian Tudor Popescu în dialog cu Vlad Zografi despre mecanică cuantică, relativitate și cosmologie

de Magdalena Popa Buluc    |    16 Apr 2026   •   12:00
Cristian Tudor Popescu în dialog cu Vlad Zografi despre mecanică cuantică, relativitate și cosmologie

Sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 15.00, sunteți invitați la Librăria Humanitas de la Cișmigiu, la o întâlnire cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Zografi despre mecanică cuantică, relativitate și cosmologie, pornind de la volumul fizicianului american M. Suhail Zubairy „Un univers misterios”, apărut recent în colecția „Știință“ a Editurii Humanitas.

Accesul este liber, în limita locurilor disponibile, prin rezervare pe platforma Eventbook: https://www.libhumanitas.ro/un-univers-misterios-m-suhail-zubairy-hu003734-1.html

Profesorul Suhail Zubairy reușește o performanță spectaculoasă: „Un univers misterios” (cartea pe care a publicat-o la Oxford University Press) explică în termeni simpli, fără să apeleze la matematică, nu doar ideile care stau la baza mecanicii cuantice, relativității și cosmologiei, dar și consecințele lor subtile, devenind un compendiu al cunoștințelor actuale din fizică. De un interes aparte, și de o tratare originală, se bucură domeniul criptografiei, comunicării și informaticii cuantice (în care Suhail Zubairy are contribuții notabile), însă poate că meritul cel mai important al cărții este că analizează problemele filozofice cu care se confruntă înțelegerea lumii.

 

×
Parteneri