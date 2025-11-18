Dramaturgia la timpul prezent: platforma DRAMATURG.ro debutează cu lecturi performative la Centrul de Teatru Educațional Replika pe 25 și 26 noiembrie

Evenimentul marchează o etapă esențială a proiectului cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN): momentul în care cele 12 texte selecționate în urma apelului național de dramaturgie contemporană ies din pagină și se confruntă, în timp real, cu publicul. Într-un format performativ dinamic, combates, fiecare dramaturg își citește un fragment din propriul text în fața spectatorilor, iar la final, publicul devine singurul juriu, votând fragmentul care i-a rămas cel mai aproape – prin forță, sensibilitate sau tensiune.

Accesul la eveniment este gratuit, în baza completării formularului de înscriere: https://forms.gle/LVX11hWT8SWWJrU36

Luna noiembrie marchează și lansarea oficială a platformei DRAMATURG.ro, un spațiu online dedicat dramaturgiei românești contemporane, care aduce în prim-plan texte originale, voci noi și forme de expresie teatrală emergente. Evenimentul de lansare va avea loc în data de 25 noiembrie.

Cele douăsprezece voci care vor urca pe scenă la Centru de Teatru Educațional Replika și care inaugurează platforma DRAMATURG.ro sunt Cristina Bordeanu, Anamaria Feraru, Alex Gorghe, Petro Ionescu, Alexandru Ivănoiu, Réka Kovács, Iulia Mirică, Anca Munteanu, Teodora Savu, Cosmin Stănilă, Ioana Toloargă și Ionuț Vișan.

Platforma DRAMATURG.ro reunește cele douăsprezece piese alese în etapa precedentă a proiectului Dramaturgia la timpul prezent. Textele selecționate de un juriu de specialitate format din Mihaela Michailov (dramaturgă), Oana Răsuceanu (scenaristă) și Daria Ancuța (teatrolog și dramaturgă) sunt piese nepublicate anterior, care oferă o imagine clară a direcțiilor de scriitură din teatrul românesc actual: de la ficțiune autobiografică la metafora politică și de la introspecții ale identității la discursuri sociale. Piesele vor fi însoțite de fragmente traduse în engleză, franceză și spaniolă, precum și de interviuri video cu autorii, menite să contureze un portret complex al dramaturgiei tinere de azi: un teatru care scrie prezentul din interiorul său, cu luciditate și curaj.

În fiecare seară, pe 25 și 26 noiembrie, ora 19:00, la Centrul de Teatru Educațional Replika din București, vor fi citite șase texte, iar cele mai votate fragmente din ambele seri se vor confrunta încă o dată, piesa câștigătoare devenind baza unui spectacol lectură difuzat de Radio Guerrilla în luna ianuarie 2026.

Dramaturgia la timpul prezent continuă să ofere un spațiu necesar pentru scriitura dramatică de azi – o scenă în care textul devine viu, se confruntă cu publicul și își găsește drumul către spectacol. Platforma care însoțește acest demers, DRAMATURG.ro, este gândită ca un spațiu deschis și activ, dedicat dialogului dintre dramaturgi, cititori, regizori și traducători, un loc în care dramaturgia românească contemporană circulă liber, în toate sensurile sale.

Citește pe Antena3.ro Preoții din Constanța au pus mână de la mână și au cumpărat pentru IPS Teodosie mașină de aproape 150.000 de euro

Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea FCCP.

Parteneri: Institutul Cervantes, Institutul Francez, Centrul de Teatru Educațional Replika, Teatrul Masca, UNATC București, UAT Târgu Mureș, Radio Guerrilla.

Parteneri media: Scena9, Zile și nopți, Happ.ro.