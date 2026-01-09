Acordul UE-Mercosur: PSD acuză de trădare Ministerul de Externe

PSD arată, într-un comunicat, că această decizie reprezintă un act de trădare a intereselor fermierilor români, mai ales în condițiile în care ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a semnalat în mai multe rânduri că semnarea acordului fără aceste garanții va afecta puternic agricultura românească.

„Este revoltător faptul că miniștrii USR de la Externe și de la Economie au avizat Memorandumul privind Acordul UE-Mercosur, fără să se fi consultat măcar cu fermierii români și fără să țină cont de obiecțiile formulate de Ministerul Agriculturii”, se spune în documentul citat.

PSD îi cere premierului Ilie Bolojan să spună dacă a avut cunoștință și dacă a aprobat mandatul primit de reprezentantul României în COREPER în legătură cu Acordul UE-Mercosur.

Social-democrații anunță că vor folosi toate pârghiile și toate procedurile existente la nivelul Parlamentului European pentru amendarea Acordului UE-Mercosur în sensul protejării intereselor fermierilor români și europeni.

„Nu putem avea o competiție loială pe piața europeană dacă vom accepta importul unor produse realizate fără constrângerile impuse fermierilor europeni cu privire la siguranța alimentară, protecția mediului, bunăstarea animalelor și regimul utilizării pesticidelor”, se mai spune în comunicatul PSD.

Ministrul Agriculturii a refuzat să avizeze memorandumul privind semnarea acordului UE–Mercosur, inițiat de Ministerul Economiei și Ministerul Afacerilor Externe, și a returnat documentul nesemnat, cerând eliminarea sa din lista avizatorilor.

O majoritate calificată a statelor membre ale Uniunii Europene a votat vineri pentru semnarea acordului comercial cu țările Mercosur, au declarat patru diplomați europeni, relatează POLITICO.

Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria și-au exprimat opoziția, iar Belgia s-a abținut. Capitalele Uniunii Europene au termen până vineri, ora 17:00, pentru a depune eventuale obiecții.

(sursa: Mediafax)