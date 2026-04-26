Eveniment la București dedicat literaturii lui Jon Fosse, laureatul Premiului Nobel pentru literatură din 2023

Evenimentul are loc luni, 27 aprilie, începând cu ora 19:00, la Librăria Humanitas de la Cișmigiu.

În deschiderea serii va lua cuvântul doamna Kerstin Agneta Wahlberg, atașat cultural al Ambasadei Norvegiei în România, subliniind importanța dialogului cultural româno-norvegian și rolul literaturii în consolidarea acestuia.

Discuția centrală va fi susținută de criticul literar Dana Pîrvan, jurnalistul cultural Nona Rapotan, coordonatoarea platformei Bookhub și regizorul Andrei Ujică, trei voci culturale cu perspectivă complementară asupra literaturii contemporane, esteticii lui Fosse și receptării sale în spațiul românesc și european. Moderarea serii va fi managerul cultural Oana Boca Stănescu.

Publicul este invitat să participe la o întâlnire care depășește cadrul unei simple prezentări editoriale, devenind un prilej de reflecție asupra felului în care literatura poate surprinde și dă formă celor care rămân, adesea, nespuse în experiența umană.

Cu această ocazie va fi adus în prim-plan romanul Strălucirea, apărut recent în limba română în traducerea Ioanei-Andreea Mureșan. Publicat în cadrul Anansi. World Fiction, romanul continuă demersul editorial de introducere și consolidare a receptării operei lui Jon Fosse în România, după succesul seriei Septologia, deja bine cunoscută cititorilor autohtoni.

Romanul Strălucirea, o concentrare a întregului univers al lui Jon Fosse, este o narațiune scurtă, dar de o mare densitate simbolică, în care fiecare frază pare să respire, să se miște în ritmul unei conștiințe aflate la granița dintre viață și ceva mai mult decât viața.

Povestea urmărește un bărbat care, rătăcind într-o pădure întunecată, ajunge să întâlnească o lumină enigmatică, imposibil de explicat rațional. Din acest punct, textul devine o meditație asupra limitelor percepției, asupra fricii și asupra posibilității unei transcendențe discrete, specifice universului literar al lui Fosse.

Cartea se înscrie în mod firesc în estetica autorului, în care realitatea exterioară se estompează treptat, lăsând loc unei realități lăuntrice dominate de introspecție, repetiție și o intensă concentrare a limbajului. În această construcție literară, tăcerea nu este absență, ci formă de expresie, iar minimalismul devine un instrument de sondare a adâncimilor conștiinței.

Jon Fosse este recunoscut în lumea culturală internațională drept una dintre cele mai influente voci ale literaturii contemporane, fiind tradus în peste 50 de limbi și considerat cel mai important dramaturg european în viață. Opera sa a fost comparată adesea cu cea a unor autori precum Ibsen sau Beckett, însă Fosse și-a construit un stil distinct, recognoscibil prin austeritatea expresivă și intensitatea emoțională subtilă.

Pe lângă proza sa, Fosse este unul dintre cei mai jucați dramaturgi contemporani, iar în Norvegia a fost onorat cu un statut cultural excepțional, fiind recunoscut drept o figură centrală a patrimoniului artistic național. Scriitura sa, având ca instrument nynorsk – o formă minoritară a limbii norvegiene – reprezintă, totodată, o asumare identitară și culturală importantă.

În România, opera lui Jon Fosse a început să fie receptată constant atât prin traduceri literare, cât și prin dramatizări semnate de regizori importanți, care au descoperit în textele sale un potențial scenic bazat pe tăcere, ritm și tensiune interioară. Această deschidere confirmă interesul crescând pentru un autor a cărui operă nu oferă răspunsuri directe, ci invită la reflecție și interpretare.

Evenimentul găzduit la Librăria Humanitas de la Cișmigiu își propune astfel nu doar lansarea unei cărți sau discutarea unei opere, ci crearea unui spațiu de dialog cultural în jurul uneia dintre cele mai profunde și provocatoare literaturi ale prezentului.

Accesul la eveniment este liber, în limita locurilor disponibile.

Așezat sub semnul lui Anansi, zeul african al poveștilor, imprintul Anansi. World Fiction include șase colecții: Anansi. Contemporan – dedicată literaturii actuale, Anansi. Clasic – un spațiu al clasicilor secolului XX, Anansi. Mentor – ce reunește eseuri literare, Anansi. Ego – dedicată memorialisticii, Anansi. Blues – colecția dedicată poeziei și Anansi. Port Royal – dedicată călătoriilor, descoperirilor, felului în care oamenii s-au raportat de-a lungul timpului la Celălalt.