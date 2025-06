Evenimente organizate de ICR cu ocazia Zilei Tratatului de la Trianon

România a adoptat Legii nr. 256/2020 pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon. Manifestările organizate de ICR au ca scop rememorarea contextului istoric complex care a condus la semnarea Tratatului de la Trianon în 1920, un moment definitoriu pentru recunoașterea internațională a Marii Uniri și consolidarea statului român modern. Prin conferințe, spectacole de teatru sau prelegeri susținute de istorici și experți, ICR contribuie la promovarea memoriei istorice și la consolidarea identității culturale românești în plan internațional, subliniind importanța acestui act diplomatic în evoluția geopolitică a Europei de Est.

Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, Cu prilejul Zilei Tratatului de la Trianon, Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, Departamentul de Studii Lingvistice şi Literare al Universităţii din Padova şi Societatea de Studii Româneşti „Miron Costin” organizează conferinţa domnului Prof. univ. dr. George Enache, „Consecinţele religioase ale Tratatului de la Trianon în Transilvania”, miercuri 4 iunie, de la ora 16.30, în Aula 15 a Complexului Universitar „Beato Pellegrino” al Universităţii din Padova. Profesorul George Enache va analiza urmările Tratatului de la Trianon asupra situaţiei cultelor din Transilvania: reconfigurarea arhitecturii spirituale, raporturilor dintre ierarhia ortodoxă şi celelalte culte recunoscute, ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie (1925), ce venea pe fondul recunoaşterii României Mari în frontierele consfinţite de Conferinţa de Pace de la Paris, organizarea administrativ–teritorială a arhidiecezelor, sinoadele arhidiecezane după Marea Unire. Unirea Transilvaniei cu Vechiul Regat a avut urmări şi asupra Bisericii Ortodoxe: ierarhii din provinciile unite cu ţara au intrat, la 30 decembrie 1919, în componenţa Sfântului Sinod de la Bucureşti, iar la 31 decembrie 1919, episcopul Miron Cristea a devenit Mitropolit Primat al României. Invitatul, Prof. univ. dr. George Enache, este un cunoscut istoric român, specialist reputat în istoria Bisericii Ortodoxe Române şi în istorie contemporană.

Vineri, 6 iunie, la ora 11.00, în Sala de Conferinţe a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, în colaborare cu Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hașdeu” al Universităţii de Stat din Moldova de la Chişinău, cu Departamentul de Studii Lingvistice şi Literare al Universităţii din Padova şi Societatea de Studii Româneşti „Miron Costin”, organizează colocviul „Literatura română din Basarabia: perspective istorice şi literare înainte şi după 1989”. Evenimentul reuneşte scriitori din Republica Moldova şi propune o reflecţie asupra evoluţiei literaturii basarabene într-un context istoric complex, marcat de perioada regimului sovietic şi de transformările profunde apărute după 1989. Teme de interes deosebit, avute în vedere de invitaţi, sunt proclamarea limbii române ca limbă de stat şi revenirea la alfabetul latin, la 31 august 1989, evenimente esenţiale în procesul de reafirmare a identităţii naţionale şi culturale. La colocviu participă Nina Corcinschi, eseistă, critic literar, director al Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Universităţii de Stat din Moldova de la Chişinău; Maria Pilchin, poetă, prozatoare şi critic literar; Ivan Pilchin, poet, eseist, vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova; Anda Vahnovan, poetă şi prozatoare și Diana Iepure, scriitoare şi traducătoare, coordonatoare a Departamentului de Literatură Română Contemporană şi PR & Comunicare la Editura Paralela 45. Traducerea consecutivă este asigurată de lector univ. dr. Iulia Cosma, lector de Limba română al Institutului Limbii Române din Bucureşti la Universitatea din Padova, care este şi moderatoarea lucrărilor colocviului. Participanţii vor susţine comunicări cu privire la rezistenţa culturală în perioada sovietică, asupra transformărilor tematice şi stilistice ale literaturii post-sovietice şi referitoare la formele de manifestare pe plan literar a asumării valorilor identitare româneşti.

În data de 4 iunie, ora 16.00, Accademia di Romania in Roma organizează la sediu conferința „Carlo Fasciotti e la Romania durante la Grande Guerra”, în colaborare cu Universitatea din Perugia. Conferința va fi susținută de Prof. Emanuela Costantini, de la Universitatea din Perugia. În timpul Marelui Război, Carlo Fasciotti a îndeplinit un rol central în încercarea de a construi o alianță care să ducă la o intervenție coordonată între Italia și România; ca urmare, a avut rol fundamental în a comunica Italiei și Puterilor Antantei că România fusese ocupată de armatele Puterilor centrale. Fasciotti a fost un crucial interlocutor pentru România aflată în dificultate care urma să semneze un tratat de pace separat în 1918, dar care mai apoi a decis să întoarcă armele în toamna aceluiași an.

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chișinău marchează Ziua Tratatului de la Trianon prin seria de conferințe publice cu titlul „Importanța istorică a Tratatului de la Trianon”. Evenimentul are loc pe 4 iunie, ora 12.00, la sediul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din Chișinău. Vor participa: acad. Ion Hadârcă, scriitor, vicepreședintele academiei de Științe a Moldovei, prof.univ.dr. Anatol Petrencu, președinte al Asociației Istoricilor„Alexandru Moșanu” din Republica Moldova, dr. Ion Negrei, președintele Asociației Istoricilor„Alexandru Moșanu”, conf.univ.dr. Ruslan Șevcenco, membru al Comitetului de conducere al Asociației Istoricilor„Alexandru Moșanu”, dr. Daniela Vacariuc, directoarea Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” și doamna Monica Babuc, directoarea ICR Chișinău.

Institutul Cultural Român de la New York a organizat vineri, 30 mai, în Sala „Norman Manea” a sediului său, conferința „Un Trianon feminin. Rolul femeilor în negocierile de pace de la Paris”, susținută de istorica americană Mona L. Siegel, profesoară la California State University și autoarea volumului "Peace on Our Terms: The Global Battle for Women’s Rights After the First World War". Evenimentul a evocat momentul crucial în formarea statului român modern, acela al semnării Tratatului de la Trianon. În umbra sălilor grandioase unde, la sfârșitul Primului Război Mondial, era redactat Tratatul de la Paris, se desfășura un alt tip de summit: nu un conclav de generali sau oameni de stat, ci de femei. Femei hotărâte să-și facă auzită vocea în lumea postbelică; femei care, deși li s-a refuzat participarea oficială la masa negocierilor, s-au dovedit a fi avocate fervente ale păcii, autodeterminării și egalității de gen.

Institutul Cultural Român din Londra deschide seria evenimentelor din cadrul programului anual „Sezonul Regina Maria 150” cu spectacolul de teatru „1919 – Misiune Regală”. Evenimentul va avea loc la sediul ICR Londra în 4 iunie, începând cu ora 19:00, fiind un one-woman show conceput, regizat și interpretat de Liana Ceterchi. Inspirat de volumul „Later Chapters of My Life: Lost Memoir of Queen Marie of Romania” de Diana Mandache (2004, Noi Media Group), spectacolul oferă o evocare teatrală profundă și documentată a Reginei Maria, suverana care a devenit un simbol al demnității, inteligenței diplomatice și curajului într-o Europă aflată în reconstrucție. Regina Maria, într-o misiune diplomatică neoficială, dar vitală, se impune ca vocea unei națiuni în fața marilor puteri ale lumii. Turneul diplomatic în Anglia, întoarcerea acasă și vizita istorică în Transilvania, proaspăt integrată în granițele țării, sunt etape esențiale ale unui drum care culminează cu momentul de glorie din 15 octombrie 1922, când are loc încoronarea suveranilor României Mari la Alba Iulia – act simbolic de consacrare a idealului național.

Pe 4 iunie, ICR Lisabona prezintă, pe rețelele de socializare, șase fotografii care surprind imagini istorice inedite: sosirea lui Ion I.C. Brătianu la Conferința Păcii de la Paris 1919, delegația României la Conferința Păcii, delegația română în timpul Conferinței de Pace, extrasul de presă privind remiterea preliminariilor Tratatului de Pace de la Trianon, Palatul Versailles – Sala Oglinzilor, sosirea delegațiilor pentru semnarea Tratatului de Pace de la Trianon, documente istorice oficiale. Fotografiile vor fi însoțite de un text semnat de istoricul și diplomatul Dr. Dumitru Preda, care va expune importanța și semnificația istorică a Tratatului de Pace de la Trianon. Proiectul este organizat în colaborare cu Unitatea Arhivei Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe.