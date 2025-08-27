Expoziția de ilustrație contemporană „Imaginea cuvântului – Desenând limba română”, la Institutul Cultural Român

Ziua Limbii Române este sărbătorită în România pe 31 august, dar și în Republica Moldova și în comunitățile de români din afara granițelor.

Expoziția Imaginea cuvântului – Desenând limba română este prezentată la Institutul Cultural Român de membrii Asociației Clubul Ilustratorilor, fiind curatoriată de Andreea Constantin Moise, în perioada 29 august – 25 septembrie 2025, de luni până sâmbătă, între orele 10:30 și 17:00, oferind tuturor vizitatorilor ocazia de a descoperi universul vizual al limbii române. Vernisajul are loc joi, 28 august 2025, ora 19:00, în Sala Mare a Institutului Cultural Român. Intrarea este liberă.

Proiectul pune în valoare limba română dintr-o perspectivă vizuală, evidențiind ilustrația de carte ca formă artistică ce îmbogățește experiența lecturii și apropie publicul tânăr și adult de literatura română. Cum arată un cuvânt atunci când devine desen? Cum se transformă vibrația lui din sunet în univers vizual? Aceasta este provocarea pe care expoziția o adresează publicului, oferind o experiență artistică și educațională în egală măsură.

Structura expoziției este gândită în două direcții complementare. Prima secțiune este dedicată ilustrației de carte și reunește lucrări originale inspirate de texte literare românești, expuse alături de fragmentele care le-au generat. A doua secțiune aduce în fața vizitatorilor lucrări de grafică modernă, autonome, ce reflectă într-o manieră poetică sau conceptuală tema „cuvântului”.

Conceptul curatorial propune o dublă perspectivă artistică. Pe de o parte, ilustrația de carte – caldă, narativă, familiară – evocă universul lecturii ca teritoriu de formare culturală și afectivă. Pe de altă parte, grafica de autor – abstractă, conceptuală – explorează profunzimile limbajului, transpunând teme precum identitatea, memoria urbană sau spațiul interior. Această alăturare „în oglindă” creează un contrast fertil între forma clasică a imaginii și expresia liberă a artei contemporane. În acest cadru, limba română, prin bogăția și expresivitatea sa, conturează lumea imaginată a autorului: descrie personaje, creează emoții, construiește peisaje și dă sens întâmplărilor. Ilustrațiile vin să completeze această lume, transformând cuvintele în imagini vizibile, vii și palpabile, care nu doar însoțesc textul, ci îl întregesc, oferindu-i culoare, formă și atmosferă.