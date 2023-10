Expoziția Fülöp Antal Andor – Tasso Marchini. Pe urmele unei prietenii!, la Galeria Quandro

Vernisajul va avea loc pe 6 octombrie, la ora 18:00, când se marchează totodată 115 ani de la nașterea artistului Fülöp Antal Andor.

Prin acest eveniment, dorim să sărbătorim, de asemenea, cea de-a 15-a aniversare a Galeriei Quadro și să mulțumim publicului nostru pentru că ne-au fost alături și au urmărit activitățile noastre de-a lungul anilor.

Expoziția va putea fi vizitată între 9 octombrie și 17 noiembrie, 2023, la sediul Galeriei Quadro (str. Napoca nr. 16, Cluj-Napoca), de luni până vineri, între orele 10:00 - 18:00.

„Există o primitivitate, ceva fabulos [...]. Există un oarecare farmec feminin, de la care mi se duce gândul la Simone Martini, dintre primitivii italieni…”– a scris Tasso Marchini, răspunzându-i prietenului său Fülöp Antal Andor care i-a trimis reproducerile picturilor sale pentru a-i cere opinia. Tasso și-a expediat scrisoarea din Italia, de la sanatoriul Arco di Trento, în mai 1936, cu doar cinci luni înainte de moartea sa.

Printre picturile analizate se afla și tabloul intitulat Fată cu mandolină, prezent în expoziția noastră. „Compoziția, mi se pare, este cea mai reușită la această pictură. Cât de dificil a fost, atât de bine ai rezolvat-o. Capul ei este foarte delicat și e plin de farmec, seamănă aproape mai mult cu un pastel, să nici nu mai vorbesc de gâtul frumos și de gulerul pictat excepțional. După părerea mea numai părul lasă puțin de dorit, chiar dacă se potrivește compoziției ca stil.”, scria cu empatie cel care a fost considerat inima vieții artistice din Cluj și care a influențat pe mulți, pe colegi și chiar și pe maeștri.

Tasso Marchini (1907–1936), de origine italo-sârbă, a fost aruncat de vicisitudinile Primului Război Mondial mai întâi la Oradea și apoi la Cluj, unde s-a înscris în primul an al Școlii de Arte Frumoase. Pictorul, care a decedat la vârsta de 29 de ani, rămâne în istorie pentru mitul pe care l-a creat în timpul vieții, având la bază caracterul său prietenos și talentul extraordinar. În câțiva ani, începând din anii de școală, a reușit să creeze o operă autentică, caracterizată de elemente stilistice proprii, o tușă sigură și un incredibil simț al culorii, prin care și-a exprimat pasiunea nemărginită pentru viață.

Prietenia dintre Tasso Marchini și Fülöp Antal Andor (1908–1979) datează din copilărie, iar după ce Tasso s-a înscris la școala de artă, l-a convins pe prietenul său mai timid să se înscrie și el câteva luni mai târziu. Dezvoltarea artistică a lui Fülöp Antal Andor a fost treptată, în concordanță cu natura sa. În 1929, a vizitat Roma, unde i-a admirat atât de mult pe maeștrii Renașterii timpurii, încât nu a îndrăznit să pună mâna pe pensulă. La puțin timp după ce și-a găsit propria voce și a expus cu succes la Salonul Oficial de la București (1932) și la Expoziția Colectivă a Tinerilor Artiști Ardeleni (1933), și-a pierdut vederea la un ochi în 1934 dintr-o complicație a unei gripe spaniole. A fost nevoie de mult timp după aceea pentru ca el să găsească din nou curajul de a desena și picta.

Expoziția noastră a fost inspirată de apariția tabloului Margit în rochie verde (1939) al lui Fülöp Antal Andor, prezent în Licitația Quadro #41, și am decis să ne aventurăm pe urmele prieteniei dintre cei doi pictori. Portretele reciproc pictate de ei, dar și reproducerile operelor lui Marchini realizate de Fülöp Antal Andor în lucrările proprii, sunt mărturii ale afecțiunii lor prietenești. Cu toate acestea, nu am dorit să prezentăm aceste dialoguri picturale, ci să oferim un discurs al prieteniei cu picturi mai rar văzute de public, astfel încât să lăsăm să se manifeste caracterul foarte diferit ale pictorilor. În expoziția noastră, am reușit să aducem compoziții și naturi statice minunate de la ambii artiști, inclusiv lucrări pe care publicul nu le-a mai văzut din anii '30, când au fost expuse la Salonul din București. Cel mai mare și cel mai neașteptat rezultat al cercetărilor noastre a fost găsirea a două caiete de schițe cu aspect identic. Pe unul dintre ele este scris numele Tasso Marchini și conține schițe cu tuș ale artistului realizate în jurul anului 1932. Celălalt caiet conține desene ale lui Fülöp Antal Andor realizate între 1934 și 1939. Ambele caiete au fost păstrate de Fülöp Antal Andor timp de aproape cinci decenii ca amintire a celei mai mari prietenii. Prin desenele lui Fülöp Antal Andor avem pentru prima dată ocazia să pătrundem în căutările sale artistice din perioada de început de carieră și în sursele sale de inspirație; în acestea putem simți acea forță senzuală tânără, dar armonioasă, care în picturile târzii se transformă treptat într-o eleganță spiritualizată.

În fața greutăților financiare, a dificultăților de început de carieră și a încercărilor uriașe legate de sănătate, solidaritatea umană le-a dat celor doi prieteni puterea de a continua, iar acest lucru a făcut ca substanța artei lor să se aprofundeze dincolo de aspectul estetic. Cu un sentiment de abandon față de lumea exterioară și de încredere în prietenie, Tasso i-a scris lui Andor: "Mi-am dat seama că arta aparține artiștilor".

Ambii artiști au reușit să creeze o operă sensibilă și în contact cu tendințele europene contemporane, dar, în același timp, excepțională în mod unic.

Expoziția va include și o proiecție, prin amabilitatea Televiziunii Române din Ungaria, un film portret al lui Fülöp Antal Andor, realizat în 1979 de Irma Huszár și Emil Lungu, intitulat Viața mea nu are umbră.

Mulțumim moștenitorilor lui Fülöp Antal Andor și colecționarilor privați care au făcut posibilă această expoziție prin împrumutul de lucrări și documente.

Vă așteptăm cu drag!

››› Vezi galeria foto ‹‹‹