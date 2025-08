Festivalul Cinemascop, o sărbătoare a culturilor europene. Zece zile de poveste la Eforie Sud

Șapte institute culturale, la inițiativa Centrului Ceh și a Asociației Forumul Artelor Vizuale, vă invită la cea de-a 8-a ediție a acestui festival: zece zile dedicate culturilor europene, cu filme premiate în competiții prestigioase, ateliere de creație și reciclare, mese comunitare inspirate din culturile țărilor partenere, dimineți cu sport pe plajă și seri cu muzică și dans. Intrarea este liberă la toate activitățile.

Grădina de vară din Eforie Sud, cinematograful cu cel mai are ecran de proiecție de pe litoral, s-a redeschis în vara anului 2018, la inițiativa Centrului Ceh din București. Trecuseră 14 ani în care spațiul fusese complet abandonat. Asociația Forumul Artelor Vizuale s-a alăturat doi ani mai târziu și a continuat munca începută, diversificând inițiativele găzduite fie în grădină, fie pe alei și pe faleze sau în alte centre și locuri de întâlnire din oraș. Încă de la început, festivalul a fost sprijinit de EUNIC România, RADEF RomâniaFilm și de Primăria Orașului Eforie, pe lângă voluntari din diverse grupuri locale și naționale. Timpul a trecut și, an de an, acest centru a crescut și s-a transformat într-un hub cultural relevant la nivel național, deschis tuturor formelor de artă contemporane. După șapte ediții spectaculoase, Festivalul Cinemascop s-a impus ca un reper la mijlocul verii, o sărbătoare a filmului și a artei și o celebrare a culturii europene contemporane.

În prima zi a lunii august, porțile grădinii de vară se redeschid încă o dată, pentru zece zile de sărbătoare. Dimineți cu sporturi pe plajă, după-amiezi cu ateliere sau întâlniri informale, opt seri de film și două cu muzică și dans. Totul presărat cu expoziții de artă contemporană, jocuri și competiții sau deja faimoasele mese comunitare - un prilej de întâlniri și aventuri în culturile popoarelor, imaginate de organizatori, de voluntari sau de institutele partenere. Pe 9 august, de la ora 21.00, ne vedem la Cinemascop pentru o petrecere silent disco, o întâlnire deja tradițională sub briza mării, într-un spațiu excepțional de pe litoral. Publicul fidel al festivalului revine, așa cum este obișnuit, pentru o vacanță de cinema pe litoral, iar curioșii care trec pragul grădinii de vară pentru prima dată, probabil că vor reveni seară de seară.

Silent Disco, filme bune, aventuri gastronomice și sport pe plajă

Grădina se deschide, zi de zi, la ora 18.00, cu atelierele de reciclare sau, în zilele de sfârșit de săptămână, cu ateliere de creație. Imaginate de creativi cu multă experiență, atelierele de reciclare (în program în perioada 04-07.08) sunt un prilej de întâlnire pentru toți cei care doresc să se destindă prin artă. Participanții vor avea ocazia să învețe, să-și dezvolte imaginația și creativitatea și, de ce nu, să lege prietenii la malul mării. Atelierele de creație sunt o bucurie pentru copii, care învață lucruri noi și se amuză împreună, provocați de coordonatori specializați în diverse domenii educaționale și creative. Atelierele dedicate copiilor sunt programate în zilele de weekend (03.08 și 08-10.08) și sunt organizate cu sprijinul brandului ceh Koh-I-Noor Hardtmuth, partener al festivalului încă de la prima ediție. De asemenea, sunt susținute și de Institutul Cultural Român, care, la rândul său, este alături de Cinemascop de la începuturi.

Mesele comunitare, un succes al ediției din 2024, devin, anul acesta, și mai îmbietoare: pe durata celor 10 zile de festival vor fi patru ocazii în care participanții nu doar că se vor bucura de ceva bun înainte de film, dar vor putea și să celebreze spiritul creat în jurul festivalului. Sunteți așteptați la prima cină împreună pe 1 august, un eveniment organizat de Institutul Polonez, care îmbie cu bucătărie tradițională delicioasă. Seara de luni, 4 august, se anunță și ea o aventură gastro, o simfonie sofisticată de arome în spirit franțuzesc, exact așa cum vă imaginați - cu nenumărate texturi de brânzeturi și struguri. Pe 8 august, va fi sărbătorită gastronomia tătărească - un amestec seducător de gusturi asiatice și europene și, totodată, un reper important al culturii din spațiul românesc al litoralului Mării Negre. Ne așteaptă o fantezie cu șuberec și alte surprize. Ultima întâlnire în jurul mesei va avea loc pe 9 august, când veți face cunoștință cu echipa de voluntari a festivalului, formată din adolescenți plini de entuziasm și idei, care vor găti clătite olandeze, alături de cei mai mici dintre fanii festivalului Cinemascop. Toate mesele comunitare încep la ora 20:00.

Serile de festival promit proiecții de film european. Grădina de vară este, la bază, un cinematograf în aer liber, iar ecranul excepțional, în format cinemascope (2.35:1), va fi luminat cu filme de toate genurile. În fiecare seară, de la ora 21:00, veți putea urmări lungmetraje oferite de Institutul Polonez, Institutul Italian, Institutul Francez, Institutul Liszt, Centrul Ceh și British Council.

Program:

01.08 - Film polonez: În numele pământului (r. Hugh Welchman, Dorota Kobiela, 2023, 1h54’, AP12)

02.08 - Film românesc: Anul Nou care n-a fost (r. Bogdan Muresanu, 2024, 2h18’, AP12)

03.08 - Film italian: Nebune de fericire (r. Paolo Virzì, 2016, 1h58’, AP12)

04.08 - Film francez: Regnul animal (r. Thomas Cailley, 2023, 2h10’, AP15)

05.08 - Film maghiar: Femei pe fugă (r. Martin Horský, 2019, 1h33’, AP15)

06.08 - Film de american: Rosaline (Karen Maine, 2022, 1h36’, AP12)

07.08 - Film ceh: Radio Praga (r. Jiří Mádl, 2024, 2h11’, AP12)

10.08 - Film britanic: Prințesa Diana (r. Ed Perkins, 2022, 1h49’, AP12)

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Dans și discotecă. În două dintre serile de festival, grădina va fi animată de muzică și dans. Pe data de 8 august, odată cu masa comunitară, Uniunea Democrată Tătară promite un spectacol cu dansuri populare și un concert live, în cadrul evenimentului special „Cântecele timpului - Elemente de artă, cultură și tradiție tătară”. Seara de sâmbătă, 9 august, continuă cu dans, doar că de data aceasta la o petrecere silent disco, eveniment asociat deja cu Festivalul Cinemascop, după alți ani cu amintiri legendare. Veți putea dansa cât vă țin picioarele, deși muzica nu va răsuna în boxe, ci în căști. Participanții vor avea de ales între trei canale audio diferite, curatoriate de membri ai echipei festivalului și potrivite pentru toate gusturile. Accesul la petrecere se va face pe baza unui act de identitate.

E vară, deci arta iese în stradă la Eforie Sud. Zidurile spun povești, lucrări de artă sau expoziții de fotografie inundă falezele unui orășel cândva discret care, în ultimii ani, și-a asumat rolul de hub cultural și punct de întâlnire pentru o comunitate artistică internațională. Expozițiile de artă contemporană din spațiu sau de pe alei vă vor da ocazia să descoperiți unii dintre cei mai interesanți artiști români ai prezentului. În zona de joacă, amenajată în spațiu, cei mai mici dintre fanii festivalușui vor găsi o mulțime de piese lego, numai bune de pus cap la cap și de construit povești.

Dacă vreți să faceți puțină mișcare în vacanță, într-un mod distractiv și lejer, nicio grijă! Festivalul depășește granițele grădinii de vară și ajunge pe plajă, unde veți putea participa la activități sportive pe nisip, cum ar fi fotbal, volei, dar și sporturi surpriză, între orele 09:00-11:00, pe nisipul din fața barului Beach Bar. Activitățile vor avea loc între 01-03.08.

Festivalul Cinemascop aduce și cadouri și surprize, cum ar fi berea Azuga, popcornul și chipsurile Chio, care le sunt oferite gratuit vizitatorilor. Desigur, berea este rezervată celor majori, în intervalul 20:00-21:00, iar snack-urile tuturor, la orice oră. Toate în limita stocului disponibil în fiecare zi.

Sunteți așteptați și bineveniți la o nouă ediție plină a festivalului Cinemascop, între 1-10 august, în grădina de vară din Eforie Sud (și pe plajă!). Nu uitați că participarea este gratuită!