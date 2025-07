Festivalul UNFINISHED împlinește 10 ani și anunță primii speakeri ai ediției

Între 26 și 28 septembrie, la București, UNFINISHED 2025 devine un moment de reflecție și de salt înainte, cu tema „LEAP” drept ghid și orizont.

Fondat în 2016, UNFINISHED a crescut într-un proiect unic la intersecția dintre artă, știință, filosofie, activism, tehnologie și umanitate. A adus împreună mii de oameni din peste 70 de țări, fără bilete de vânzare, ci pe bază de aplicație. A pus întrebări, a cultivat îndoiala ca exercițiu creativ și a oferit un spațiu rar de reflecție colectivă.

„După un deceniu în care UNFINISHED a fost mai degrabă un organism viu decât un eveniment, credem că a venit momentul de o transformare. Cea de-a zecea ediție, ultima în acest format, nu e un sfârșit, ci un salt în necunoscut. Continuăm. Dar într-un alt mod, într-un alt ritm. Nu spunem încă ce urmează, dar noul format va reînnoi cu siguranță angajamentul nostru față de comunitate și de partenerii noștri pentru care existăm și reușim să construim, la nivel global, formate la care doar visam.”

— Cristian Movilă, fondatorul UNFINISHED

Tema acestei ediții, LEAP, este despre curaj, despre transformare, despre săritura în gol care nu promite siguranță, dar poate deschide lumi noi. Este despre acel moment în care nu mai analizezi, ci acționezi.

Un explorator al lumii naturale, un jurnalist care a reinventat respirația și o inovatoare care reimaginează relația cu natura — printre invitații UNFINISHED 2025

Ediția din 2025 aduce în prim-plan șase invitați internaționali din domenii profund diferite, dar uniți prin curajul de a gândi altfel și prin capacitatea de a inspira transformare:

James Nestor, jurnalist științific și autor al bestsellerului Breath: The New Science of a Lost Art, a transformat o funcție involuntară într-o conversație globală despre sănătate, vitalitate și echilibru interior. Cartea sa a fost tradusă în peste 35 de limbi, vândută în milioane de exemplare și desemnată „Cea mai bună carte de nonficțiune” de American Society of Journalists and Authors. La UNFINISHED, Nestor va vorbi despre respirație ca practică de reconectare profundă cu sinele și cu lumea.

Tristan Gooley este scriitor, aventurier și, mai ales, un decodor al naturii. Este singura persoană în viață care a traversat singur Atlanticul atât pe mare, cât și pe calea aerului — dar adevărata sa pasiune este mult mai tăcută: aceea de a-i învăța pe ceilalți să „citească” lumea naturală. În cărțile sale devenite bestsellers, The Natural Navigator și How to Read a Tree, Gooley dezvăluie cum direcția vântului, forma norilor sau un simplu trunchi de copac pot oferi indicii prețioase despre ce urmează.

Alfredo Jaar, artist chilian de renume internațional, este recunoscut pentru instalațiile sale politice și profund emoționale, care explorează memoria, tăcerea și mecanismele invizibile ale puterii. Lucrările sale au fost prezentate la Bienala de la Veneția, la Documenta și în colecții precum MoMA, Tate și Centre Pompidou. Jaar va aduce la UNFINISHED o perspectivă provocatoare asupra artei ca formă de rezistență.

Anca Damerell este ecologistă și inovatoare în gândirea sistemică. În calitate de Director of Innovation la Unearthodox, dezvoltă proiecte care reimaginează relația dintre natură și societate, punând întrebări dificile și cultivând răspunsuri emergente. Cu experiență în organizații precum UN Environment Programme și Universitatea Cambridge, Anca aduce la UNFINISHED o abordare profundă, curajoasă și colaborativă a crizei ecologice.

Lera Zujeva, ghid somatic și facilitator, îmbină ritualuri ancestrale, VortexHealing®, plante sacre și practica ceaiului pentru a crea spații de reîntoarcere la corp, la tăcere și la simplitatea de a fi. Lucrările și prezența ei nu promit evadare, ci întoarcere: la sine, la blândețe, la un mod de a trăi mai puțin grăbit și mai viu.

Valeria Stoica, artistă indie-pop din Moldova, este cunoscută pentru melodiile sale delicate și cinematice, care ating prin sinceritate și simplitate. Albumul său de debut, I Don’t Like Roses, a fost nominalizat la European Independent Album of the Year. Muzica sa creează intimitate și rezonanță emoțională, fiind o prezență aparte pe scena muzicală est-europeană.

Cum poți participa la UNFINISHED?

În 2025, UNFINISHED revine la nucleul care a făcut festivalul unic: o comunitate restrânsă, profund implicată, atent selecționată. Pentru ediția aniversară vor fi acceptați un număr limitat de participanți, aplicația fiind singura cale de acces. Nu există bilete de vânzare. Cei interesați trebuie să povestească despre ei înșiși, despre ce îi animă, despre curiozitatea lor și despre ce aduc, cu prezența lor, în festival.

Înscrierile s-au deschis pe www.unfinished.ro, iar procesul de selecție este deja în desfășurare.