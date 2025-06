12 filme de la Cannes 2025, în cinematografele din România

De la cineaști consacrați precum frații Dardenne, Richard Linklater sau Christian Petzold, până la noi viziuni din America Latină, Japonia sau Franța, selecția aduce o diversitate de stiluri și perspective, din competiție și din cele mai importante secțiuni paralele.

Două dintre aceste filme au fost distinse cu premii importante la Cannes 2025:

The Secret Agent (O Agente Secreto), regizat de Kleber Mendonça Filho, este un thriller politic plasat în Brazilia anilor ’70, în care Wagner Moura interpretează un cercetător și tată forțat să-și ascundă identitatea pentru a evita o tentativă de asasinat în timpul dictaturii militare. Filmul a fost distins la Cannes cu Premiul pentru regie (Kleber Mendonça Filho) și Premiul pentru cel mai bun actor (Wagner Moura).

Young Mothers (Jeunes Mères), cel mai nou film al fraților Jean-Pierre și Luc Dardenne, a fost recompensat cu Premiul pentru scenariu. Inspirat de realitatea adăposturilor pentru mame, filmul urmărește cu empatie și rigoare povestea a cinci tinere femei care încearcă să își crească copiii într-un sistem care pare să le ignore complet. Într-o lume marcată de violență și precaritate, Young Mothers aduce în prim-plan solidaritatea feminină și lupta pentru demnitate, în stilul sobru și profund umanist care a consacrat cinemaul celor doi autori belgieni.

Alături de ele, alte 10 titluri prezentate în competiția oficială sau în secțiuni paralele vor ajunge în curând pe marile ecrane din România:

Nouvelle Vague (New Wave), semnat de Richard Linklater, un omagiu plin de umor și melancolie adus revoluției cinematografice franceze și spiritului liber al anilor ’60, plasat într-o structură metacinematografică cu multiple trimiteri cinefile.

Vie Privée (A Private Life), semnat de Rebecca Zlotowski, o are în rol principal pe Jodie Foster, în postura unei psihanaliste confruntate cu propria vulnerabilitate după dispariția misterioasă a unei paciente (Virginie Efira). Un thriller psihologic cu accente de comedie absurdă.

Miroirs No. 3 este cel mai nou film al lui Christian Petzold, cu Paula Beer în rolul principal, în povestea unei tinere care supraviețuiește unui accident și se refugiază în casa unei străine. Între cele două femei se leagă o relație stranie, într-un film psihologic despre traumă și identitate.

Fuori, regizat de Mario Martone, aduce în prim-plan cinci femei recent eliberate din închisoare, în Roma anilor ’80, interpretate de o distribuție remarcabilă condusă de Valeria Golino. Un film intens despre vinovăție, speranță și începuturi nesigure.

La Venue de l’Avenir (Colours of Time), regizat de Cédric Klapisch, urmărește patru veri care moștenesc o casă părăsită și descoperă, prin obiecte și arhive, viața străbunicii lor din 1895. Un film despre trecut, memorie și legăturile care traversează generațiile.

Exit 8, în regia lui Kawamura Genki, este inspirat de jocul video japonez cu același nume și urmărește un bărbat captiv într-un pasaj subteran aparent fără ieșire. Atmosfera de coșmar e completată de muzica semnată de Shohei Amimori și Natsutaka Nakata, cunoscut DJ și producător de muzică electronică.

Eagles of the Republic, noul film al regizorului Tarik Saleh, este un thriller politic plasat în Cairo, în care un actor celebru acceptă, sub presiune, să joace rolul președintelui Al-Sissi într-un film de propagandă comandat de stat. O satiră despre vanitate, manipulare și regimuri autoritare, cu Fares Fares în rolul principal.

Orwell: 2+2=5, documentarul regizat de Raoul Peck, explorează ultimele luni din viața lui George Orwell și contextul în care a scris romanul 1984. Un film despre supraveghere, manipulare și limbajul ca instrument politic, care reface legătura dintre viziunea autorului și realitățile tulburătoare ale prezentului.

The Disappearance of Josef Mengele, regizat de Kirill Serebrennikov, urmărește viața în exil a criminalului nazist Josef Mengele, fugit în America de Sud după cel de-Al Doilea Război Mondial. Inspirat de romanul premiat al lui Olivier Guez, filmul îl are în rolul principal pe August Diehl.

Amélie et la Métaphysique des Tubes (Little Amélie), debutul regizoral al lui Maïlys Vallade și Liane-Cho Han, este un film de animație inspirat de romanul Améliei Nothomb, care urmărește primii ani din viața unei fetițe belgiene născute în Japonia. Un film delicat despre începuturile memoriei, limbajului și percepției, spus cu umor și sensibilitate vizuală.

Din 1997, Independența Film aduce pe marile ecrane din România cinema de autor și titluri independente premiate. Printre filmele distribuite de-a lungul anilor se numără: Melancholia (r. Lars von Trier), Climax (r. Gaspar Noé), Parasite (r. Bong Joon-ho), Triangle of Sadness (r. Ruben Östlund), Titane (r. Julia Ducournau), Blue is the Warmest Colour (r. Abdellatif Kechiche), Talk to Her și Parallel Mothers (r. Pedro Almodóvar), Dogtooth (r. Yorgos Lanthimos), I, Daniel Blake (r. Ken Loach) sau The Substance (r. Coralie Fargeat).

