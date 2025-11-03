A murit actrița Diane Ladd, nominalizată de trei ori la Oscar. Era mama Laurei Dern

Diane Ladd, nominalizată de trei ori la Premiul Oscar, ale cărei roluri au variat de la chelnerița obraznică din „Alice nu mai locuiește aici” până la mama protectoare din „Inimă sălbatică”, a murit la 89 de ani, potrivit AP.

Moartea a fost anunțată luni de fiica sa, Laura Dern. Aceasta a anunțat că Diane Ladd a murit la casa ei din Ojai, California. Dern nu a menționat cauza morții.

Ladd a avut o lungă carieră în televiziune și teatru înainte de a se impune ca actriță de film în filmul lui Martin Scorsese din 1974, „Alice Doesn’t Live Here Anymore”. A obținut o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea sa în rolul lui Flo. Ea a jucat în zeci de filme în deceniile următoare. Printre numeroasele sale roluri s-au numărat cele dint „Chinatown”, „Primary Colors”, „Wild at Heart” și „Rambling Rose”.

(sursa: Mediafax)