Declarație șocantă a președintelui american: „Nu am nevoie de dreptul internațional!”

Declarațiile, preluate dintr-un lung interviu acordat publicației The New York Times, vin la mai puțin de o săptămână după capturarea președintelui venezuelean, Nicolas Maduro, de către forțele americane și pe fondul îngrijorărilor crescânde ale Europei cu privire la o posibilă preluare a Groenlandei de către SUA, potrivit Le Figaro.

Întrebat dacă vede vreo limită a acțiunilor sale în străinătate, Donald Trump a răspuns: „Da, există un lucru. Propria mea moralitate. Propriul meu spirit. Acesta este singurul lucru care mă poate opri.” „Nu am nevoie de dreptul internațional!”, a declarat el pentru The New York Times miercuri seară.

„Nu caut să rănesc pe nimeni.” Întrebat dacă el crede că Statele Unite trebuie să respecte dreptul internațional, Trump a răspuns: „Da”, dar „depinde de care este definiția ta pentru dreptul internațional”, a răspuns liderul american.

Washingtonul nu este membru al Curții Penale Internaționale (CPI), care judecă criminalii de război, și a criticat adesea deciziile Curții Internaționale de Justiție (CIJ), cea mai înaltă instanță a ONU.

Donald Trump, însă, s-a confruntat cu probleme juridice în propria țară: a fost pus sub acuzare de două ori de Congres în timpul primului său mandat, apoi condamnat pentru plăți nedivulgate către actrița de filme pentru adulți Stormy Daniels și s-a confruntat cu acuzații federale pentru tentative ilegale de a anula rezultatele alegerilor din 2020 înainte ca revenirea sa la putere să ducă la abandonarea cazului.

