„Ajutor!” - un film despre jungla corporatistă și cea naturală

Ce poate fi mai relevant, pentru a reconsidera relațiile interumane și de la locul de muncă decât scoaterea brutală din zona de confort a omului obișnuit cu toate condițiile pe care i le oferă societatea contemporană și plasarea lui în natura sălbatică, unde totul îi este străin și ostil. O relație de subordonare din mediul corporatist nu mai are nicio relevanță în mijlocul naturii. Dar care este jungla cea mai periculoasă? Aceasta e întrebarea pe care o lansează filmul, ca temă de gândire pentru cei care se opresc pentru o oră și jumătate să vizioneze această ficțiune. Sau: de unde mai poate veni ajutorul, atunci când dispare lumea așa cum o cunoaștem? Cine poate supraviețui și cine devine victimă sigură a naturii sălbatice?

Subiectul filmului „Send Help” - un strigăt disperat după ajutor – din 28 ianuarie în cinematografele din România, invită publicul la un exercițiu de imaginație: ce se întâmplă dacă doi colegi de corporație ar ajunge într-o situație critică, rămânând blocați pe o insulă pustie? Ajung acolo ca singurii supraviețuitori ai unui accident de avion. Contează mai puțin detaliile accidentului sau dacă se poate supraviețui, realmente, unei astfel de situații, pentru că povestea abia începe atunci când protagoniștii trebuie să supraviețuiască, împreună, într-o luptă pe viață și pe moarte cu pericolele din jurul lor, fără să-i mai poată ajuta cineva.

Latura psihologică a poveștii pune față în față două realități: viața din corporație – o junglă marcată de tensiuni și bullying, unde șeful poate să-și persecute subalterna mai slabă din punct de vedere al poziției socioprofesionale, într-un raport de forțe dictat exclusiv de rolul pe care fiecare și-l poate câștiga, până la un anumit moment, în societatea de astăzi – cu viața după naufragiu, pe o insulă pustie, unde numai cineva care se poate descurca singur în natură poate scăpa cu viață.

Ajunși pe insulă, cei doi trebuie să-și înțeleagă noua condiție. Mai greu este pentru fostul șef de corporație, obișnuit să dea ordine, pentru că are tendința să facă același lucru în relația cu fosta lui subalternă, chiar și după ce chiar ea îi salvase viața.

Rolurile se schimbă în mijlocul naturii

Inerția și puterea obișnuinței îl determină să nu înțeleagă realitatea din prima. Abia atunci când fosta colegă îi explică situația în care se află amândoi, fostul agresor de la locul de muncă își percepe condiția așa cum este în noul context.

După un scenariu semnat de Mark Swift și în regia lui Sam Raimi, avându-i în rolurile principale pe Rachel McAdams, Dylan O'Brien și Bruce Campbell, filmul pune față în față două zone ale lumii și ale vieții, dar și două tipuri de adaptare posibilă a ființei umane la situațiile critice.

Cel care era mai puternic în jungla urbană și corporatistă devine inutil în lupta cu jungla reală, în mijlocul naturii sălbatice, în timp ce femeia marginalizată de la birou, care părea incapabilă de supraviețuire în mediul ostil al companiei, arată că uneori contează mai mult cunoașterea metodelor de supraviețuire și de orientare în natură decât puterea pe care o conferă o funcție, în corporație.

Cine este cu adevărat puternic și ce este adevărata slăbiciune? Este una dintre întrebările care se nasc din cele două situații duse în mod intenționat către extremă. Iar deznodământul filmului oferă un posibil răspuns în legătură cu natura umană și capacitatea de adaptare a omului contemporan la condiții critice.

Scenariu folosit în jocurile de rol din echipă

Subiectul nu este unul nou, bazat exclusiv pe nevoia de a crea ficțiune, ci are la bază ceva mult mai profund. Astfel de situații sunt folosite, în corporații, pentru team building, ca jocuri de rol, pentru stimularea colaborării dintre angajați, prin reducerea tensiunilor din cadrul echipelor. Tocmai de aceea, filmul pune în scenă o situație pe care mulți ar trebui măcar să și-o poată imagina, înainte de a-și agresa colegii de serviciu, răspunzându-și la câteva întrebări esențiale despre natura umană, valorile fundamentale ale vieții și lumea de dincolo de zona de confort.

Pe insula pustie unde cei doi colegi ajung naufragiați, sunt puși, mai întâi, în fața unei realități cu totul nouă, fiind obligați să-și depășească nemulțumirile din trecut și să lucreze împreună pentru a supraviețui. Apoi lupta pentru supraviețuire devine o bătălie a voinței și a inteligenței din care scapă cine poate.

