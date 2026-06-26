Magia „Vaiana” renaște: Aurelian Temișan reia rolul Șefului Tui în noul film Disney

Aurelian Temișan revine în universul „Vaiana”: Disney readuce magia într-un nou live-action așteptat în 2026

Magia Disney revine pe marile ecrane odată cu noul film live-action „Vaiana”, programat pentru vara anului 2026. În proiectul cinematografic de amploare, artistul român Aurelian Temișan își reia rolul vocal al Șefului Tui, tatăl protagonistei Vaiana, marcând o reîntoarcere emoționantă într-un univers iubit de publicul din întreaga lume.

Revenire spectaculoasă în universul „Vaiana”

Disney readuce în prim-plan povestea inspirată din animația de succes „Vaiana”, printr-o producție live-action care promite o experiență cinematografică spectaculoasă. Noul film reimaginează călătoria tinerei Vaiana, care răspunde chemării oceanului și pornește dincolo de reciful insulei Motunui, într-o aventură plină de descoperiri și provocări.

În această nouă versiune, personajele îndrăgite revin într-o formă realistă, păstrând însă esența emoțională a poveștii originale.

Aurelian Temișan, vocea Șefului Tui în versiunea română

Unul dintre momentele importante pentru publicul din România este revenirea lui Aurelian Temișan în rolul vocal al Șefului Tui. Artistul a mai interpretat acest personaj în varianta animată a producției, iar continuitatea sa în noul proiect aduce un plus de autenticitate și familiaritate pentru fanii dublajului românesc.

Șeful Tui, tatăl Vaianei, rămâne una dintre figurile centrale ale poveștii, simbolizând tradiția, responsabilitatea și legătura profundă cu comunitatea.

O producție Disney de amploare globală

Noul film live-action este regizat de Thomas Kail, cunoscut pentru producția „Hamilton”, iar în versiunea originală îl readuce pe Dwayne Johnson în rolul semizeului Maui, personaj emblematic al francizei.

Producția este realizată de The Walt Disney Company și continuă strategia studioului de a transforma animațiile clasice în reinterpretări live-action, cu accent pe efecte vizuale moderne, muzică spectaculoasă și narațiune emoțională.

O poveste despre curaj, familie și destin

„Vaiana” rămâne o poveste despre legătura dintre om și natură, despre curajul de a depăși limitele și despre puterea de a-ți urma destinul. Noul film promite să aprofundeze aceste teme, oferind o experiență cinematografică intensă, menită să atragă atât publicul tânăr, cât și generațiile care au crescut cu animația originală.

Filmul „Vaiana” live-action este programat să ajungă exclusiv în cinematografe în luna iulie 2026.