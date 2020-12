„Babyteeth: prima iubire” – lansare online vineri, 18 decembrie

Câștigătorul Trofeului Transilvania și al Premiului Publicului la TIFF, Babyteeth: Prima iubire aduce pe același ecran actori din Game Of Thrones, Animal Kingdom și The Dark Knight Rises, alături de starul seriei HBO Sharp Objects.

„Babyteeth este o comedie sfâșietoare despre ce bine e să nu mori încă și despre cât de departe putem merge în numele iubirii”, mărturisește regizoarea Shannon Murphy.

Babyteeth: Prima iubire o aduce pe ecrane din România pe actrița Eliza Scanlen, starul seriei HBO Sharp Objects, în rolul unei adolescente care la 16 ani trăiește ultimele faze ale unei boli incurabile și miracolul primei iubiri. Sub privirea neputincioasă a celor doi părinți, Milla își trăiește povestea de dragoste alături de Moses, un traficant de droguri de 23 de ani, care o ajută să descopere fericirea în lucruri mărunte.

Emoționant și plin de umor, debutul australienei Shannon Murphy a câștigat Trofeul Transilvania și Premiul Publicului la TIFF.

Trailer: https://youtu.be/zVQDIovvd2c

Babyteeth: Prima iubire va fi lansat online în România pe canalul de vimeo vimeo.com/badunicorn/vod_pages și pe eventbook.ro.

Link film: https://vimeo.com/ondemand/babyteeth

În rolurile celor doi părinți îi regăsim pe multi-premiata actriță Essie Davis (The Babadook, Game Of Thrones, Miss Fisher’s Murder Mysteries) și pe Ben Mendelsohn (Bloodline, Animal Kingdom, The Dark Knight Rises, The Outsider.)

Debutul australienei Shannon Murphy are la bază o piesă de teatru scrisă de Rita Kalnejais, care a făcut și adaptarea pentru film.

„Ambiția mea legată de Babyteeth a fost să găsesc un limbaj cinematic care să se potrivească tonului deosebit, ireverențios și sentimental din scenariul isteț al Ritei Kalnejais. Am fost inspirată de provocarea de a armoniza această dualitate umor – durere în fiecare cadru al filmului. Nu putea fi loc de ezitări în abordarea mea, menită să o prezinte cât mai autentic pe protagonista noastră, Milla, care, la 16 ani, e în punctul în care se simte cea mai vie, deși își înfruntă brusc propria mortalitate.” - Shannon Murphy.

Babyteeth: Prima iubire a avut premiera internațională în competiția Festivalului de Film de la Veneția și i-a adus lui Toby Wallace Premiul Marcello Mastroianni pentru Cel mai bun actor tânăr. În România, filmul a fost prezentat în avanpremieră la TIFF, unde a primit marele premiu – Trofeul Transilvania și Premiul Publicului pentru Cel mai bun film din competiție.



Lansată în 2017, Bad Unicorn este o firmă de distribuție de film de autor. În portofoliul Bad Unicorn se mai regăsesc filmele: Despre trup și suflet / On Body and Soul, Tărâmul Binecuvântat / God’s Own Country, Pororoca, Atelierul / L’atelier, Dovlatov, Utøya - 22 iulie / Utøya: July 22, Vinovatul / The Guilty, Păsări călătoare / Birds of Passage, Amanda, MO, Dumnezeu există și numele lui e Petrunija / God Exists, Her Name Is Petrunija, Copilul problemă / System Crasher, colectiv, Corpus Christi, Another Round.