Jurnalul.ro Cultură Film Actorul Bill Cosby, găsit vinovat de agresiune sexuală

de Redacția Jurnalul    |    24 Mar 2026   •   13:15
Sursa foto: Hepta/Bill Cosby

Un juriu din California l-a găsit vinovat pe fostul comediant Bill Cosby de agresiune sexuală într-un proces civil desfășurat luni, acordându-i Donnei Motsinger despăgubiri în valoare de 19,25 milioane de dolari.

Donna Motsinger a susținut în proces că, în timp ce lucra ca ospătăriță la un restaurant în 1972, a fost drogată și violată de Cosby după ce acesta i-a oferit un pahar de vin în limuzina sa, potrivit The Guardian.

Motsinger l-a dat în judecată pe Cosby după ce statul California și-a modificat legile pentru a schimba termenele de prescripție privind momentul în care acuzatorii pot intenta procese de agresiune sexuală. În remarcile de după verdictul juriului, ea a descris procesul ca fiind un efort de cinci decenii pentru a obține dreptate.

Bill Cosby, cândva unul dintre cei mai de succes bărbați din comedie și o emblemă a divertismentului, a dispărut din atenția publicului în ultimul deceniu, pe fondul acuzațiilor de abuz sexual.

Pe lângă zecile de femei care l-au acuzat pe Cosby de droguri și agresiune sexuală, acesta s-a confruntat cu o serie de procese civile - inclusiv un proces în care jurații din comitatul Los Angeles, în 2022, au constatat că a agresat sexual o fată de 16 ani la conacul Playboy în 1975.

(sursa: Mediafax)

