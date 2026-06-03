Papa Leon schimbă regulile la Vatican. O femeie laică ajunge într-o funcție de conducere

Decizia este considerată un nou semnal al deschiderii instituției către reforme și al continuării direcției trasate de predecesorul său, Papa Francisc, potrivit The Guardian. Vaticanul a anunțat că Maria Montserrat Alvarado va prelua conducerea Departamentului pentru Comunicare începând cu 1 noiembrie. Ea îl va înlocui pe Paolo Ruffini, care se retrage din activitate.Potrivit informațiilor publicate de Vatican News, Alvarado este prima femeie laică numită prefect al unui dicaster al Sfântului Scaun. De-a lungul anilor, mai multe femei au ocupat funcții importante în administrația Bisericii Catolice. Totuși, acestea au fost în principal călugărițe sau membre ale ordinelor religioase.

Numirea Mariei Montserrat Alvarado marchează astfel o premieră în structurile de conducere ale Vaticanului. Născută în Ciudad de Mexico, Alvarado a devenit cetățean american în 2008.

În prezent, ea conduce EWTN News, unul dintre cele mai cunoscute grupuri media catolice din lume.Departamentul pentru Comunicare este una dintre cele mai influente structuri ale Vaticanului. Instituția a fost creată de Papa Francisc în 2015, în cadrul unui amplu proces de reorganizare a aparatului administrativ al Sfântului Scaun. Departamentul coordonează portalul oficial de știri al Vaticanului, postul Radio Vatican, ziarul oficial, biroul de presă, editura și arhiva audiovizuală.

Prin noua funcție, Alvarado va fi responsabilă de strategia de comunicare a Bisericii Catolice la nivel mondial. Într-un mesaj transmis după anunț, aceasta a declarat că numirea a fost o surpriză. Ea a precizat că acceptă noua misiune cu dorința de a-l sprijini pe Papa Leon la începutul pontificatului său. Decizia este interpretată de observatorii Vaticanului drept un semn că noul papă intenționează să continue o parte dintre reformele promovate de Papa Francisc. În cei 12 ani de pontificat, Francisc a susținut o participare mai mare a femeilor în structurile de conducere ale Bisericii și ale Vaticanului.

În ultimele luni de viață, acesta a numit două călugărițe în funcții de rang înalt și a criticat în repetate rânduri mentalitățile discriminatorii față de femei din interiorul Bisericii. Francisc a promovat, de asemenea, modernizarea comunicării Vaticanului. El a încurajat un limbaj mai accesibil și o prezență mai puternică în mediul digital.

Primele semnale arată că și Papa Leon dorește să reformeze modul în care Biserica comunică cu credincioșii. La sfârșitul lunii iunie, el a convocat cardinalii la Vatican pentru o analiză a strategiei de comunicare a Bisericii. Într-o scrisoare adresată acestora, Suveranul Pontif a subliniat că misiunea Bisericii nu este doar conservarea propriilor structuri, ci transmiterea mesajului creștin către societatea contemporană. Numirea Mariei Montserrat Alvarado este văzută ca unul dintre primele gesturi importante ale noului pontificat și ca un semnal că Vaticanul își continuă procesul de modernizare început în ultimul deceniu.

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(sursa: Mediafax)