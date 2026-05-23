Cristian Mungiu domină Cannes-ul înaintea galei: „Fjord” a câștigat patru trofee importante

Filmul "Fjord" a fost recompensat cu prestigiosul premiu FIPRESCI (Federaţia Internaţională a Criticilor de Film), Premiul Juriului Ecumenic, Premiul Francois Chalais şi Prix de la Citoyenneté.



Juriul FIPRESCI a subliniat că "Fjord" este o dramă "emoţionantă, tensionată şi profund tulburătoare, care invită publicul să reflecteze asupra argumentelor ambelor părţi" în bătălia juridică care stă la baza intrigii, "reflectând totodată mediul extrem în care trăim astăzi".



În mod similar, juriul Premiului Cetăţeniei (Prix de la Citoyenneté), unul dintre premiile secundare acordate în cadrul festivalului, a subliniat că acest lungmetraj, cu Renate Reinsve şi Sebastian Stan în rolurile principale, reuşeşte să "ne facă să trăim, din interior, certitudinile şi îndoielile unei familii care se confruntă cu o societate în care fiecare are propriile motive şi propriile convingeri".



În ceea ce priveşte Premiul Ecumenic, juraţii au precizat că filmul lui Cristian Mungiu, centrat pe o familie ultraconservatoare şi religioasă de origine română care se stabileşte în Norvegia, reprezintă "un avertisment puternic" asupra riscurilor "derivelor ideologice".



"Riscuri care există atât în domeniul credinţei, cât şi în denunţarea necesară a oricărei forme de violenţă împotriva celor mai vulnerabili. Credinţa şi apărarea celor mai vulnerabili sunt purtătoare de speranţă, dar pot fi corupte atunci când sunt reduse la simple norme. Atunci ne aflăm în imposibilitatea de a vedea umanitatea celorlalţi şi, poate, chiar şi pe a noastră", au argumentat aceştia.



Joi seară, filmul "Fjord" a primit şi Premiul Francois Chalais, o distincţie cu tradiţie în Franţa. Premiul Francois Chalais este decernat în fiecare an cu o seară înaintea ceremoniei de premiere a Competiţiei Oficiale şi recompensează un film dedicat valorilor jurnalismului. Acordat anual în parteneriat cu France Televisions, precum şi cu Festivalul de Film de la Cannes, Premiul Francois Chalais a fost creat în 1996 de soţia sa, Mei-Chen Chalais, ca omagiu adus activităţii marelui reporter şi om de cinema care a acoperit aproape cincizeci de ediţii ale Festivalului de Film de la Cannes, scrie AGERPRES