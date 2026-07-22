Caravana TIFF Unlimited ajunge la Satu Mare, Timișoara și în Valea Jiului

Trei seri de film pe malul Someșului, la Satu Mare

La Satu Mare, Caravana TIFF Unlimited se oprește pe Promenada Malul Someșului. Vineri, cei mici și cei mari sunt invitați la un program care cuprinde scurtmetrajul Geese-y does it! (r. Alina Rusu), urmat de Bambi: o poveste din pădure (r. Michel Fessler), prezentat în versiune dublată în limba română. Sâmbătă, seara începe cu un calup de scurtmetraje în regia lui Takács Ádám, urmat de Eu, tu și cei din mintea noastră (r. Paolo Genovese), o comedie despre gândurile pe care, de cele mai multe ori, preferăm să le păstrăm pentru noi. Ultima seară aduce scurtmetrajul Timeless (r. Stuts Márk), urmat de Aici mă simt acasă (r. Gábor Holtai), un film recomandat publicului cu vârsta de peste 18 ani.

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Program Satu Mare | Intrarea liberă

Vineri, 24 iulie, ora 21:30

Geese-y does it!, r. Alina Rusu, 4’

Bambi: o poveste din pădure, r. Michel Fessler, 77’, dublat în limba română

Sâmbătă, 25 iulie, ora 21:30

Calup de scurtmetraje, r. Takács Ádám, 8’

Eu, tu și cei din mintea noastră, r. Paolo Genovese, 97’

Duminică, 26 iulie, ora 21:30

Timeless, r. Stuts Márk, 13’

Aici mă simt acasă, r. Gábor Holtai, 124’, 18+

Proiecțiile au loc pe Promenada Malul Someșului (Bd. Transilvania 3).

Eveniment organizat cu sprijinul: Primăria Satu Mare și Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu”.

Caravana TIFF revine în Iulius Gardens din Timișoara

Cele mai apreciate filme din selecția TIFF ajung la Timișoara odată cu Caravana TIFF Unlimited, într-o ediție specială realizată împreună cu Iulius Town Timișoara.

Între 24 și 26 iulie, spectatorii sunt așteptați în Iulius Gardens, în fiecare seară de la ora 20:00. Programul începe vineri cu Fanfara / En Fanfare (r. Emmanuel Courcol), unul dintre succesele cinematografiei franceze recente, o poveste emoționantă despre familie, muzică și legăturile neașteptate dintre oameni. Sâmbătă, publicul va putea urmări Flow (r. Gints Zilbalodis), câștigătorul Premiului Oscar pentru Cel mai bun film de animație în 2025. Duminică, seria proiecțiilor se încheie cu Operațiunea Monstrul (r. Manole Marcus), una dintre cele mai îndrăgite comedii românești, cu Toma Caragiu, Marin Moraru și Octavian Cotescu, într-o proiecție aniversară de 50 de ani de la lansare.

Program Timișoara | Intrarea liberă

Vineri, 24 iulie, ora 20:00 - Fanfara / En Fanfare, r. Emmanuel Courcol

Sâmbătă, 25 iulie, ora 20:00 - Flow, r. Gints Zilbalodis

Duminică, 26 iulie, ora 20:00 - Operațiunea Monstrul, r. Manole Marcus

Proiecțiile au loc în Iulius Gardens, iar intrarea este liberă.

Filme, muzică și evenimente speciale la Petrila și Uricani

În Valea Jiului, Caravana TIFF Unlimited propune trei zile de film și evenimente desfășurate la Mina Petrila și în Parcul Copiilor din Uricani.

Vineri, 24 iulie, de la ora 21:00, publicul de la Mina Petrila va putea urmări De capul nostru (r. Tudor Cristian Jurgiu), o poveste despre începutul vieții adulte, prietenie și încercarea de a-ți găsi propriul drum. Programul continuă sâmbătă, 25 iulie, cu expoziția Redescoperă Valea Jiului, realizată de Urban Lab, și evenimentul Chill și Vinil, desfășurate între orele 17:00 și 20:30. De la ora 21:00, va fi proiectat filmul Strada Málaga (r. Maryam Touzani), o coproducție Maroc, Franța și Spania.

Duminică, 26 iulie, Caravana ajunge în Parcul Copiilor din Uricani, unde, de la ora 21:00, spectatorii sunt invitați la Fanfara / En Fanfare (r. Emmanuel Courcol).

Program Petrila–Uricani | Intrarea liberă

Vineri, 24 iulie, Mina Petrila

Ora 21:00 - De capul nostru, r. Tudor Jurgiu, România, Italia, 94’

Sâmbătă, 25 iulie, Mina Petrila

17:00–20:30 - Expoziția Redescoperă Valea Jiului, Urban Lab

17:00–20:30 - Chill și Vinil

Ora 21:00 - Strada Málaga, r. Maryam Touzani, Maroc, Franța, Spania, 116’

Duminică, 26 iulie, Parcul Copiilor din Uricani

Ora 21:00 - Fanfara / En Fanfare, r. Emmanuel Courcol, Franța, 103’

Eveniment organizat în parteneriat cu: Chill și Vinil, Urban Lab

Cu sprijinul: Consiliului Județean Hunedoara, Primăria Uricani

Finanțat de: ADTI VJ

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Caravana TIFF Unlimited este un proiect organizat de Asociaţia Film și Cultură Urbană cu sprijinul Europa Cinemas și al Centrului Național al Cinematografiei.

Prezentat de: Banca Transilvania

Partener de monitorizare: mediaTRUST

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TIFF Unlimited (unlimited.tiff.ro) e cinemaul alternativ de acasă, cu filme independente, premiate, semnate de cineaști care provoacă și inspiră. Selecția include filme-reper de Agnès Varda, Lars von Trier, Joachim Trier, Alice Rohrwacher, Pedro Almodóvar, dar și titluri premiate la TIFF sau în alte mari festivaluri. Periodic, cinefilii au parte de surprize: parteneriate cu festivaluri, colecții de interviuri și gale live.

Platforma e disponibilă online și în aplicațiile iOS și Android, pentru dispozitive mobile și televizoare, precum și pe Tizen, pentru Samsung TV, și poate fi accesată pe bază de abonament lunar sau anual, doar de pe teritoriul României.