Cele mai ieftine destinații de vacanță, 2026. Unde să mergi cu familia în Europa

Un nou studiu a dezvăluit cele mai ieftine destinații de vacanță europene. Analiza compară costul lucrurilor de care ai nevoie în fiecare zi în vacanță din 22 de destinații populare.

„Am descoperit variații mari de costuri între stațiunile europene analizate, ceea ce înseamnă că este mai important ca niciodată să faceți niște cercetări înainte de a pleca în vacanță”, explică Laura Plunkett, directoarea Post Office Travel Money, potrivit dailymail.com.

Iată destinațiile populare care sunt în prezent cele mai ușor de suportat din bugetele de vacanță ale familiilor:

1. Algarve, Portugalia

Algarve din Portugalia este cea mai accesibilă stațiune pentru familii, conform Raportului de vacanță în familie din 2026 al Poștei de călătorii cu bani.

La 139,65 lire sterline pentru un coș de zece achiziții cheie, inclusiv prânzul și cina pentru o familie de patru persoane, o gamă de băuturi, cremă de protecție solară și repelent pentru insecte, Algarve oferă cele mai mici prețuri generale - iar costurile au scăzut cu 2,7% din iulie anul trecut.

Turiștii se pot aștepta să plătească doar 1,27 lire sterline pentru o cafea, 2,62 lire sterline pentru o bere și 3,49 lire sterline pentru un pahar de vin, ceea ce îl face unul dintre cele mai bune locuri pentru familiile care își urmăresc cheltuielile.

2. Sunny Beach, Bulgaria

Pe locul al doilea, cu medalia de argint, se află Sunny Beach din Bulgaria

Sunny Beach, de pe coasta Mării Negre din Bulgaria, s-a clasat pe locul al doilea, cu un cost total de 142,16 lire sterline.

După ce a terminat pe locul al doilea anul trecut, Sunny Beach și-a păstrat locul doi în barometrul din acest an, chiar dacă prețurile au crescut cu 9,3%.

Stațiunea de la Marea Neagră se mândrește cu cea mai ieftină cină în familie cu băuturi, la prețul de 73 de lire sterline, comparativ cu 78 de lire sterline în Algarve.

3. Lanzarote, Insulele Canare

Lanzarote ocupă locul trei, cu un preț de 147 de lire sterline.

Prețurile au scăzut cu 2,8% în stațiunea de top Costa Teguise. Drept urmare, Lanzarote este cea mai bine clasată dintre cele opt destinații spaniole incluse în Barometrul Costurilor Vacanțelor în Familie din acest an.

Ideală pentru o combinație de zile la plajă, drumeții și explorarea peisajelor vulcanice, mergeți la Lanzarote în această vară pentru o escapadă cu buget redus.

4. Menorca, Insulele Baleare

Următoarea este Menorca din Insulele Baleare, cunoscută pentru plajele sale de vis

Cu un preț de 151 de lire sterline pentru zece articole turistice, inclusiv mâncare și băuturi, Menorca a ocupat locul patru în clasament.

Nu numai că acest punct de atracție pentru vacanță oferă mese la prețuri foarte rezonabile, un prânz mediu cu două feluri de mâncare pentru doi adulți costând 27,96 lire sterline, dar și o mulțime de alte articole esențiale pentru călătorie vin la prețuri care i-ar surprinde chiar și pe cei mai frugali britanici.

O cafea pentru 2,18 lire sterline, o bere pentru 3,06 lire sterline și un pahar de vin pentru doar 3,93 lire sterline consolidează reputația bine întemeiată a insulei Menorca ca o destinație prietenoasă cu portofelul.

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5. Costa Brava, Spania

Următoarea este o altă destinație de vacanță spaniolă, Costa Brava

Între timp, Costa Brava (155 lire sterline) a ocupat locul cinci în lista Poștei.

Costa Brava a fost mult timp o destinație favorită printre britanici, cele mai populare destinații fiind Lloret de Mar și Platja d'Aro.

Odată ajuns acolo, aproape că nu trebuie să cheltui o avere ca să te distrezi, deoarece cercetările Poștei arată că o bere costă în medie 2,23 lire sterline, în timp ce o masă de familie cu trei feluri de mâncare, inclusiv vin și băuturi răcoritoare, va costa 86,73 lire sterline.

6. Tenerife, Insulele Canare

Tenerife din popularele Insule Canare s-a clasat pe locul șase, cu un cost total de 158,31 lire sterline.

Cea mai mare dintre Insulele Canare din Spania, are multe plaje adorate de familii, cum ar fi Playa de las Américas, și este, de asemenea, plină de teren vulcanic de explorat, festivaluri și stațiuni.

În ceea ce privește prețul, se menține ferm în categoria low-budget, cafeaua costând 1,75 lire sterline, berea 2,62 lire sterline și repelentul de insecte doar 5,24 lire sterline, la capătul inferior al listei.

7. Marmaris, Turcia

Stațiunile din Turcia rămân la un preț bun, chiar dacă țara a fost afectată negativ de războiul în curs din Orientul Mijlociu.

În ciuda scăderii continue a valorii lirei turcești, în scădere cu aproape 10% față de anul precedent, costul barometrului pentru Marmaris a crescut cu 23%, ajungând la 159 de lire sterline.

Drept urmare, stațiunea turcească a căzut de pe primul loc în urmă cu un an pe locul șapte în noul clasament.

Orașul este plin de cazări potrivite pentru familii, iar familiile pot combina diminețile leneșe la plajă cu excursii cu barca de-a lungul coastei, activități acvatice sau excursii interactive.

8. Costa del Sol, Spania

Favorita de multă vreme, Costa del Sol, a ocupat locul opt, cu un total de 163 de lire sterline, conform barometrului.

Există o mulțime de chilipiruri - raportul Poștei a constatat că prețul cafelei este de 1,75 lire sterline, berile la doar 2,97 lire sterline și mesele cu trei feluri de mâncare la mai puțin de 82 de lire sterline.

Printre cele mai populare zone de aici se numără Malaga, Marbella, Puerto Banús și Nerja.

9. Costa Blanca, Spania



Pe locul nouă în lista completă a destinațiilor pentru familii se află Costa Blanca din Spania

Costa Blanca din Spania are un cost total de 173,41 lire sterline - și prețuri individuale cu care să te lauzi, inclusiv bere pentru 3,49 lire sterline și prânzuri cu două feluri de mâncare pentru 31,45 lire sterline.

De asemenea, găzduiește unele dintre cele mai bune și mai curate plaje din țară.

Anul acesta, Spania a atins un nou record, cu 794 de plaje premiate cu Steagul Albastru - dintre care 151 pot fi găsite în regiunea Costa Blanca.

Statutul de „Steagul Albastru” este printre cele mai râvnite de paradisurile de coastă, semnificând că o plajă îndeplinește standarde înalte pentru calitatea apei, igienă și facilități.

10. Paphos, Cipru

Locul final în top zece a fost ocupat de Paphos din Cipru, cu un cost total de 177,18 lire sterline.

Cel de-al 18-lea raport anual vine în contextul în care se dezvăluie că 46% dintre familiile din Marea Britanie vor stabili un buget mai mare pentru a permite creșterea prețurilor în această vară.

Cu toate acestea, studiul a constatat că 85% dintre familii au depășit bugetul stabilit cu 49% în ultima călătorie, cheltuind cu 380 de lire sterline în plus față de bugetul mediu de 771 de lire sterline.

Cele mai ieftine destinații de vacanță pentru familii, 2026

1. Algarve, Portugalia

2. Sunny Beach, Bulgaria

3. Lanzarote, Insulele Canare

4. Menorca, Insulele Baleare

5. Costa Brava, Spania

6. Tenerife, Insulele Canare

7. Marmaris, Turcia

8. Costa Del Sol, Spania

9. Costa Blanca, Spania

10. Paphos, Cipru

11. Sliema, Malta

12. Kos, Grecia

13. Rodos, Grecia

14. Porec, Croația

15. Puglia, Italia

16. Corfu, Grecia

17. Zadar, Croația

18. Ibiza, Insulele Baleare

19. Mallorca, Insulele Baleare

20. Creta, Grecia

21. Funchal, Madeira

22. Sorrento, Italia

Sursa: Post Office Travel Money

Mâncarea și băuturile sunt factori cheie care contribuie la aceste cheltuieli excesive.

Cele mai scumpe destinații turistice în 2026

La polul opus, Sorrento din Italia a fost desemnată cea mai scumpă stațiune în sondajul din acest an, cu un cost mediu de 268 de lire sterline. Costul ridicat al unei cine în familie a contribuit semnificativ, o cină tipică pentru patru persoane costând 150 de lire sterline.

Prețurile din Sorrento s-au dovedit a fi cu aproape o treime mai mari decât în ​​altă destinație italiană și aproape duble față de costul din Algarve, regiunea câștigătoare.