Chance Perdomo a murit într-un accident de motocicletă. Actorul „Gen V” avea doar 27 de ani

„Pasiunea lui pentru artă și apetitul nesățios de viață au fost simțite de toți cei care l-au cunoscut”, au spus reprezentanții lui Perdomo într-un comunicat. „Vă rugăm să respectăm dorința familiei de intimitate în timp ce deplâng pierderea fiului și fratelui lor iubit.”

Nu au fost implicate și alte vehicule în incidentul care a avut loc vineri,.

„Nu putem să înțelegem ce s-a întâmplat”, au spus producătorii serialului „Gen V” într-un comunicat. „Pentru cei care l-am cunoscut și am lucrat cu el, Chance a fost întotdeauna fermecător și zâmbitor, o forță entuziastă a naturii, un actor incredibil de talentat și, mai mult decât orice altceva, o persoană foarte bună și drăguță. Nici măcar să scrii despre el la timpul trecut nu are sens.”

Cel mai recent, Perdomo l-a jucat pe Andre Anderson în seria de supereroi Amazon Prime, care a avut premiera în septembrie. Producția celui de-al doilea sezon va fi amânată ca urmare a morții actorului..

„Întreaga familie Gen V este devastată de dispariția bruscă a lui Chance Perdomo”, au declarat Amazon MGM Studios și Sony Pictures Television într-un comunicat.

Născut în Los Angeles în 1996, Perdomo a crescut în Southampton, Anglia.

„Când aveam aproximativ doi ani, i-am spus mamei că vreau să fiu două lucruri”, a spus Perdomo la BAFTA în 2019. „I-am spus: „Vreau să fiu primul președinte negru al Statelor Unite și vreau să fiu „Barney.”

Perdomo a studiat pentru scurt timp dreptul înainte de a i se oferi un rol în serialul BBC „Hetty Feather” în 2017. A primit o nominalizare la BAFTA pentru cel mai bun actor în filmul BBC din 2018 „Killed by My Debt” și a fost onorat cu premiul BAFTA „Breakthrough Brit” în 2019 pentru rolul din serialul Netflix „Chilling Adventures of Sabrina”.

