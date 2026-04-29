Cinematografia românească, în prim-plan la a 21-a ediție a Festivalului de Film din Europa de Sud-Est de la Los Angeles – SEEfest 2026

Institutul Cultural Român de la New York, partener constant al festivalului de-a lungul edițiilor sale, susține și în acest an participarea românească prin sprijinirea prezenței regizoarei Ioana Mischie și a actriței Daniela Nane. Ediția din acest an acordă o atenție specială filmului românesc, printr-o selecție curatoriată care reflectă diversitatea, originalitatea și relevanța internațională a producțiilor recente.

Festivalul se deschide oficial cu filmul românesc Catane (2025), în regia Ioanei Mischie, proiectat în prezența regizoarei. Alegerea unei producții românești pentru deschiderea festivalului confirmă poziția tot mai vizibilă a cinematografiei românești în contextul internațional și relevanța acesteia în cadrul selecției SEEfest din acest an. Inspirat din realități contemporane, filmul urmărește o comunitate rurală din România confruntată cu presiunea unei anchete care amenință un mod de viață precar, construit în jurul unor mecanisme de supraviețuire ambigue. Departe de a propune o simplă narațiune despre înșelăciune, Catane devine o reflecție subtilă asupra ingeniozității colective, a solidarității și a capacității de adaptare într-un context social fragil, îmbinând umorul cu observația critică. Ioana Mischie este artistă multidisciplinară premiată internațional, cunoscută pentru proiectele sale inovatoare la intersecția dintre film, noile tehnologii și storytelling transmedia.

Prezența românească continuă cu Comatogen (2024), în regia lui Igor Cobileanski, o dramă complexă care explorează limitele morale ale personajelor într-un univers dominat de interese financiare, relații dezechilibrate și alegeri extreme. Povestea urmărește destinul unei asistente medicale și al fiului său, ale căror acțiuni declanșează un lanț de evenimente cu consecințe imprevizibile, punând în lumină fragilitatea valorilor etice în fața presiunilor sociale. Regizorul Igor Cobileanski, născut în Republica Moldova și format la UNATC București, este cunoscut pentru scurtmetrajele sale de succes și pentru lungmetrajul La limita de jos a cerului (2013), precum și pentru colaborările cu HBO Europe. Proiecția va avea loc în prezența actriței Daniela Nane.

Programul este completat de o selecție diversă de scurtmetraje și documentare. Drumul spre casă (2025), în regia lui Marian Fărcuț, propune o poveste minimalistă și sensibilă despre întâlnire, solidaritate și rătăcire, semnată de un tânăr regizor remarcat deja la festivaluri internaționale, inclusiv la Trieste, unde filmul a fost distins cu o mențiune specială în 2026.

Documentarul Alegând-o pe doamna Moș Crăciun (2025), regizat de Raisa Răzmeriță, aduce în prim-plan povestea unei femei care candidează pentru o funcție publică într-un sat din Republica Moldova, explorând teme precum participarea civică, egalitatea de gen și transformările sociale într-un context aflat la intersecția tradiției și modernității. Regizoarea, jurnalistă și autoare de film documentar, este implicată în proiecte dedicate drepturilor copiilor, rolului femeilor în societate și incluziunii sociale.

Programul include, de asemenea, documentarul Hollowgram de Laura Iancu (România/SUA), care completează această panoramă a preocupărilor contemporane din cinemaul românesc și afiliat.

Prin această selecție, SEEfest 2026 oferă publicului american acces la o cinematografie dinamică și relevantă, consolidând vizibilitatea internațională a filmului românesc și facilitând dialogul cultural între Europa de Sud-Est și Statele Unite.

Institutul Cultural Român de la New York marchează această nouă ediție a festivalului și continuă parteneriatul său de durată cu SEEfest, susținând prezența cineaștilor români și promovarea filmului românesc în spațiul nord-american. Această colaborare reflectă angajamentul constant al institutului de a sprijini circulația internațională a valorilor culturale românești și de a consolida poziția cinematografiei românești pe scena globală.

Festivalul SEEfest își continuă misiunea de a aduce în atenția publicului producții cinematografice relevante dintr-o regiune caracterizată prin diversitate culturală și perspective artistice dinamice, oferind o platformă importantă pentru cineaști și pentru dialog intercultural.

Mai multe informații despre programul festivalului vor fi disponibile pe site-ul oficial: https://seefilmla.org/

Co-organizator și co-finanțator al majorității festivalurilor de film românesc din America de Nord și al prezențelor românești la festivalurile nord-americane, Institutul Cultural Român, prin reprezentanța sa de la New York, este unul dintre principalii promotori ai cinematografiei românești în Statele Unite și Canada.