Claudia Cardinale a murit. Legenda cinematografiei avea 87 de ani

Născută în Tunisia din părinți sicilieni, Cardinale a cucerit lumea filmului în anii ’60, devenind un simbol al eleganței și al forței feminine pe marele ecran, potrivit BBC. A colaborat cu regizori legendari precum Federico Fellini, Luchino Visconti sau Sergio Leone și a jucat alături de staruri de la Hollywood, precum David Niven, Henry Fonda și Charles Bronson.

„Ne lasă moștenirea unei persoane libere și inspirate, atât ca femeie, cât și ca artistă”, a declarat agentul său, Laurent Savry.

Cardinale a continuat să joace până la o vârstă înaintată, ultima sa apariție notabilă fiind în serialul elvețian Bulle în 2020, scrie Mediafax

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Claudia Cardinale este una dintre cele mai emblematice figuri ale cinematografiei italiene și europene. Considerată un simbol al feminității și al eleganței, ea a strălucit în filmele marilor regizori ai anilor ’60 și ’70, rămânând până astăzi un nume respectat în industria filmului.

Copilăria și începuturile

Claudia Cardinale s-a născut pe 15 aprilie 1938, în Tunis, Tunisia, într-o familie de origine siciliană. Crescută într-un mediu multicultural, vorbea franceza, araba și italiana. Inițial nu își dorea o carieră în cinematografie și visa să devină profesoară.

Destinul i s-a schimbat radical în 1957, când a câștigat un concurs de frumusețe, „Cea mai frumoasă italiană din Tunisia”, premiu care i-a adus o călătorie la Festivalul de Film de la Veneția. Acolo a fost remarcată de producători și regizori, iar propunerile nu au întârziat să apară.

Ascensiunea în cinematografie

Debutul său oficial în film a avut loc în 1958, în Goha, alături de actorul egiptean Omar Sharif. A urmat o serie de roluri în filme italiene care i-au adus rapid notorietatea, transformând-o într-o adevărată stea.

Printre cele mai importante filme ale sale se numără:

„Rocco e i suoi fratelli” (1960) – regia Luchino Visconti

„Il Gattopardo / Ghepardul” (1963) – regia Luchino Visconti, alături de Burt Lancaster și Alain Delon

„8½” (1963) – capodopera lui Federico Fellini

„C'era una volta il West / A fost odată în Vest” (1968) – clasic western regizat de Sergio Leone

Consacrarea internațională

Succesul Claudiei Cardinale a depășit rapid granițele Italiei. A jucat în producții franceze și hollywoodiene, alături de actori celebri precum Marcello Mastroianni, Alain Delon, Henry Fonda, Rock Hudson și David Niven.

Pe lângă frumusețea sa, Cardinale a fost admirată pentru naturalețea jocului actoricesc, carisma sa puternică și prezența scenică impresionantă.

Premii și recunoașteri

De-a lungul carierei sale, Claudia Cardinale a primit numeroase premii și distincții:

Premii David di Donatello (Italia)

Ursul de Aur pentru întreaga carieră la Berlinale (Berlin, 2002)

Titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare (Franța)

Premii pentru întreaga carieră la festivalurile de la Veneția și Cannes

Viața personală și activismul

Cardinale a fost mereu discretă în ceea ce privește viața sa personală. Are doi copii și s-a implicat activ în cauze sociale și umanitare. A fost Ambasadoare ONU pentru Drepturile Femeilor, pledând pentru egalitate și combaterea violenței domestice.

Claudia Cardinale a rămas un simbol al cinematografiei europene, fiind considerată una dintre cele mai frumoase și talentate actrițe ale secolului XX. Filmele sale continuă să inspire noi generații de cinefili și regizori.