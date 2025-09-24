Claudia Cardinale, omagii în mass-media internațională

Toate site-urile web ale marilor ziare franceze au deschis aseară cu știrea morții Claudiei Cardinale, iar imaginea ei zâmbitoare se remarcă pe toate paginile de start.

„Legendara actriță italiană Claudia Cardinale moare la 87 de ani”, titrează Le Figaro.

Le Monde are, de asemenea, „Muza cinematografiei italiene moare la 87 de ani” pe prima pagină.

„Moartea Claudiei Cardinale, odată ca niciodată în Italia”, titrează Libération.

Imaginea zâmbitoare a Claudiei se află și pe prima pagină a Le Parisien.

„Claudia Cardinale a întruchipat o libertate, o viziune și un talent care au contribuit în mod semnificativ la operele celor mai mari, de la Roma la Hollywood și Paris, pe care l-a ales ca locuință. Noi, francezii, o vom purta mereu în inimile noastre pe această vedetă italiană și mondială, pentru eternitatea cinematografiei”, a scris președintele francez Emmanuel Macron pe X.

Claudia Cardinale, una dintre cele mai mari actrițe italiene din toate timpurile, a murit marți la vârsta de 87 de ani în Nemours, lângă Paris, unde locuia. Anunțul a fost făcut de agentul său, Laurent Savry, pentru AFP.

Născută la Tunis pe 15 aprilie 1938, a debutat pe marele ecran în 1956 cu „Les Anneaux d'or” de Renee Vautier. Primul ei succes în Italia i-a fost adus de Mario Monicelli în „I soliti ignoti” din 1958, alături de Vittorio Gassman, Totò și Marcello Mastroianni.

A fost muza unor mari regizori ca Luchino Visconti și Federico Fellini, colaborând cu legende ale cinematografiei mondiale. A jucat în „Rocco și frații lui” și „Leopardul” de Visconti, alături de Alain Delon, în „8½” de Fellini și în „Pantera roz” de Blake Edwards în 1963.

Sergio Leone a chemat-o pentru „Odată în Vest” în 1968.

„Am avut norocul să încep în momentele magice ale cinematografiei. Toți marii regizori au fost profesorii mei și nu am sunat niciodată pe nimeni. Ei m-au sunat pe mine", declara ea într-un interviu pentru France Culture.

A jucat în peste 150 de filme și a primit numeroase premii: cinci David di Donatello, cinci Nastri d'Argento, Leul de Aur pentru întreaga carieră la Veneția și Ursul de Aur la Berlin. În 2011, Los Angeles Times a numit-o una dintre cele mai frumoase 50 de femei din istoria cinematografiei.

„Ne lasă moștenirea unei femei libere și inspirate, atât în viața sa de femeie, cât și în cea de artistă", a spus agentul său.

(sursa: Mediafax)