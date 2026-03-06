Alimentele permise în spațiu: Ce vor consuma astronauții în timpul misiunii Artemis II

Deși mulți își imaginează că hrana în spațiu se rezumă la pudre rehidratate, meniul actual este mult mai divers și adaptat tehnologiilor moderne.

Cum a evoluat mâncarea astronauților

La începuturile explorării spațiale, mesele astronauților erau extrem de simple. Cosmonautul sovietic Yuri Gagarin, primul om care a ajuns în spațiu, a consumat pastă de carne de vită și ficat dintr-un tub, alături de budincă de ciocolată.

Situația nu era foarte diferită nici pentru primii astronauți americani. În programul Mercury, alimentele erau sub formă de cuburi de dimensiunea unei înghițituri, pulberi liofilizate sau semi-lichide ambalate în tuburi de aluminiu.

Astronautul John Glenn, primul american care a mâncat în condiții de microgravitație pe orbita Pământului, a constatat că procesul în sine nu era dificil, însă meniul era foarte limitat și, adesea, neapetisant. În plus, rehidratarea alimentelor era complicată, iar firimiturile reprezentau un risc real pentru echipamentele sensibile ale navei.

De ce firimiturile sunt o problemă în spațiu

În condiții de microgravitație, firimiturile nu cad, ele plutesc liber în cabină. Astfel că pot ajunge în instrumente, pot bloca componente electronice sau chiar pot fi inhalate de astronauți.

Din acest motiv, alimentele precum pâinea sau sandvișurile au fost considerate problematice. În timp, specialiștii au găsit alternative mai sigure, cum ar fi tortilla sau lipiile, care nu produc firimituri.

Meniul astronauților Artemis II

Pentru misiunea Artemis II, mesele au fost atent selectate pentru a fi sigure, stabile pe termen lung și ușor de consumat în nava spațială Orion. În lipsa refrigerării sau realimentării, fiecare aliment trebuie să reziste pe întreaga durată a misiunii.

Astronauții vor putea alege până la două băuturi aromate pe zi. Printre opțiuni se află cafeaua, ceaiul verde, smoothie de mango și piersică, băuturi de mic dejun cu aromă de ciocolată sau vanilie, limonadă, cidru de mere, cacao, băutură de ananas sau de căpșuni.

Meniul include și o varietate surprinzătoare de preparate solide. Echipajul va avea la dispoziție 58 de tortilla și lipii din grâu, dar și feluri de mâncare precum piept de vită la grătar în stil barbeque, macaroane cu brânză, broccoli gratinat, fasole verde condimentată sau quiche de legume.

Printre alte opțiuni se numără couscous cu nuci, granola cu afine și cârnați la micul dejun. Pentru a completa mesele, astronauții vor avea la dispoziție și muștar, gem, miere, unt de arahide, unt de migdale și chiar cinci tipuri diferite de sos iute.

Restricții, în funcție de fazele misiunii

Chiar dacă meniul este mai variat decât în trecut, anumite etape ale zborului impun restricții. De exemplu, unele alimente liofilizate trebuie rehidratate cu ajutorul dozatorului de apă al navei, sistem care nu poate fi utilizat în timpul lansării sau al aterizării.

În aceste momente, astronauții trebuie să consume doar alimente gata preparate, compatibile cu condițiile operaționale ale navei. După ce sistemele de preparare a hranei devin complet funcționale, echipajul are acces la o gamă mai largă de opțiuni alimentare, potrivit a1.ro.

Astfel, meniul pregătit pentru misiunea Artemis II arată cât de mult a evoluat hrana spațială, transformând mesele astronauților din simple tuburi cu pastă în preparate surprinzător de variate.