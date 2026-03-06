Mercur retrograd în Pești 2026: 4 Zodii primesc MESAJE DIN SUBCONȘTIENT!

Mercur retrograd în Pești 2026: Cum visurile tale devin ghiduri emoționale pentru Martie, Iunie, Noiembrie și Februarie – Ghid complet

Când logica se topește în vise

Începând cu 26 februarie și până pe 20 martie 2026, Mercur – stăpânul comunicării și rațiunii – face tumul retrograd în Pești, zodia viselor, intuiției și subconștientului. Această aliniere cosmică nu e doar un moft astrologic: e un portal spre lumea interioară. Logica se înmoaie, iar visele devin mesaje codate, pline de emoții neterminate, simboluri și amintiri reprimate, potrivit Collective World.

Dacă te trezești cu inima bătând sau cu imagini stranii în minte, ești pe valul Pisces. Conform experților în astrologie precum Susan Miller sau Chani Nicholas, retrogradările în semne de apă precum Pești amplifică „visele profetice" cu până la 70%. Pentru patru luni de naștere – Martie, Iunie, Noiembrie și Februarie – impactul e maxim.

De ce acum?

Pești guvernează subconștientul, arta, spiritualitatea și granițele fluide. Mercur aici nu gândește liniar – visează. Retrogradarea revizuiește trecutul: conversații eșuate, emoții îngropate. Statistic, 40% din oameni raportează vise mai vii în astfel de perioade (studiu International Journal of Dream Research, 2023).

Dacă ai observat vise stranii, nu e coincidență. Mercur, planeta gândirii și cuvântului, în mișcare aparentă inversă prin Pești, amplifică memoria emoțională și percepția spirituală. Pentru patru luni de naștere, aceste vise nu sunt doar fantezii: sunt ghiduri pentru rezolvări interioare.

Martie: Vise cinematografice cu lecții emoționale

Născuții în martie, retrogradarea lovește direct în terenul vostru energetic. Visele capătă aer de film: fețe uitate, emoții neîncheiate sau imagini simbolice ies la suprafață. Nu e haos – e subconștientul care trage firul unor povești neterminate.

Sfat cheie: Notează repetițiile. O persoană sau scenă care revine? E un apel la acțiune conștientă. Procesează-le ziua pentru claritate.

Iunie: Conversații imaginare care cer închidere

Gemenii și Racii din iunie sunt obișnuiți cu analiza mentală, dar acum emoțiile preiau controlul. Visele aduc dialoguri nerostite sau cuvinte regretate – nu profeții, ci oportunități de integrare.

Cum să profiți: Scrie imediat la trezire. Modelele dezvăluie ce conversații reale au nevoie de finalizare. E șansa ta să eliberezi bagajul vechi.

Noiembrie: Intuiție amplificată în somn

Scorpionii din noiembrie au deja un simț ascuțit, iar retrogradarea îl face exploziv noaptea. Așteaptă vise intense despre încredere, control sau vulnerabilitate, împachetate în metafore pisciene.

Regula de aur: Ignoră literalul, simte emoția. Un vis încărcat emoțional? E un semnal clar – ascultă-l pentru decizii zilnice.

Februarie: Emoții reprimate ies la iveală

Vărsătorii din februarie detașează adesea emoțiile, dar Peștii le forțează în prim-plan. Visele evidențiază ce raționalizezi treaz: apariții recurente sau treziri cu inima grea cer pauză de reflecție.

Pași practici: Stai cu senzația dimineața. Claritatea vine subtil, prin canale neașteptate – transformă-le în acțiuni concrete.