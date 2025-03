„Cleaner: Atentat la înălțime” - din 5 martie, în cinematografele din România. Primul titlu internațional distribuit de T.R.I.B.E. Films

La premiera de gală, care a avut loc în CINEMA CITY AFI Cotroceni pe 3 martie, invitații și spectatorii au apreciat suspansul poveștii, motivațiile eroinei, imaginea și ritmul filmului, temele și personajele.

Primul titlu internațional distribuit de T.R.I.B.E. Films, filmul de acțiune „Cleaner: Atentat la înălțime” este regizat de Martin Campbell, un maestru al filmelor de acțiune, după un scenariu semnat de Simon Uttley, Paul Andrew Williams și Matthew Orton. O producție Qwerty Films și Anton, filmul propune o situație limită: într-una din cele mai înalte clădiri din Londra, sute de oameni importanți, prezenți la o gală, sunt luați ostatici de un grup de ecoteroriști. Deși liderul acestora (Clive Owen - „Croupier”, „Closer”, Beyond Borders” „Children of Men” etc) urmărește doar să deconspire afacerile murdare ale unor companii care au contribuit la dezastre naturale, un tânăr rebel cu viziuni anarhiste (Taz Skylar) preia frâiele operațiunii și situația se complică. Inspectoarea de poliție (Ruth Gemmell - „Bridgerton”, Queen Charlotte”, „Fever Pitch”) e nevoită să se bazeze pe sprijinul unei spălătorese de geamuri (Daisy Ridey - „Star Wars”) despre care știe că are pregătire militară, și care este suspendată la 300 de metri înălțime, în afara clădirii. Iar Joey, protagonista filmului, face tot posibilul să își salveze fratele care ajunsese întâmplător în pericol.

În rețeaua Cinema City, filmul va rula în București (AFI Cotroceni, Mega Mall, Park Lake, Sun Plaza), Arad (Atrium), Brașov (AFI), Baia Mare (Vivo), Bacău (Arena Mall), Buzău (Shopping City), Brăila (Brăila Mall), Cluj-Napoca (Iulius Mall, Vivo), Constanța (Vivo, City Park), Deva (Shopping City), Drobeta Turnu Severin (Severin Shopping Center), Galați (Shopping City), Iași (Iulius Mall), Ploiești (AFI, Shopping City), Piatra Neamț (Shopping City), Pitești (Vivo), Suceava (Iulius Mall), Timișoara (Shopping City, Iulius Town), Târgu Mureș (Plaza M), Târgu Jiu (Shopping City), Râmnicu Vâlcea (Shopping City).

„Cleaner: Atentat la înălțime” va fi disponibil în programul Cineplexx din București (Băneasa Shopping Center, Auchan Titan) Sibiu (Shopping City), Craiova (Promenada Mall), precum și în cinematografele Movieplex din Movieplex Plaza și Hollywood Multiplex Vitan Mall și CINEMAX (Veranda Mall).

Happy Cinema va prezenta filmul în locațiile din București (Vitandis Mall, Colosseum Mall), Alexandria (Winmarkt), Botoșani (Uvertura Mall), Bacău (Hello Shopping Park), Bistrița Năsăud (Happy Cinema Bistrita), Buzău (Galeria Mall), Focșani (Focșani Mall), Vaslui (Happy Cinema Vaslui), Slobozia (Happy Cinema Slobozia).

În cinematografele One Cinema, filmul va rula în Brașov (Coresi Mall) și Satu Mare (Aushopping Mall). Acest titlu se regăsește și în programul cinematografelor Inspire din: Mercur Center, VIP Electroputere Park (Craiova) și Alba Mall (Alba Iulia). În rețeaua Palace, filmul se vede la Oradea în Lotus Center și Shopping City. CINEGOLD prezintă filmul în Sibiu în cinematograful din Promenada Mall. În Sinaia (Cinema Carpați) și Pitești (Cinema Trivale), „Cleaner: atentat la înălțime” face parte din programul WINI. Cinematografele CITYPLEX prezintă filmul la Bârlad (Cinema Cityplex Victoria), Constanța (Cinema Jean Constantin), Huși (Dacia), Toplița (Cinema Călimani). Cinematografele MARCOM îl vor include în programul din Caransebeș (Cinema Luna), Reșița (Cinema Dacia), Petroșani (Cinema Șerban Ionescu), Vulcan (Cinema Luceafărul), iar cinematografele CINE & FILM în localitățile Lupeni și Brad. Filmul va mai rula în: Botoșani la Cinema Unirea, în Călărași la Cinema Centrul Cultural, în Sibiu la Cinema „Ion Besoiu”, la Onești în Cinema Capitol, la Miercurea Ciuc în Cinema Csiki Mozi, la Târgoviște în Cinema Independența, în Zalău la Cinema Scala.

Filmul „Cleaner: Atentat la înălțime” a fost produs de Sébastien Raybaud, Callum Christopher Grant, Michael Kuhn, Gavin Glendinning, Thomas Fanning, Chris Arthur, Cindy Cowan.

„Cleaner: Atentat la înălțime” este distribuit în România de la T.R.I.B.E. Films, o nouă companie de distribuție și producție de film, ce reunește experiența și abilitățile a trei profesioniști care au contribuit, fiecare, la succesul unor numeroase titluri românești lansate în cinematografele din România: Alex Coteț (scenarist, regizor, creative director), Alexandru Teodorescu (producător) și Cristian Anastasiu (distribuitor și producător).

T.R.I.B.E. Films va aduce în cinematografe noi filme românești și internaționale din diferite genuri și va dezvolta producții românești destinate deopotrivă cinefililor dedicați și audienței generale, contribuind la diversificarea ofertei cinematografice.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Partener media principal: Radio Guerrilla

Parteneri media: News.ro, Cinefan.ro, Cinefilia.ro, Happ.ro, Movienews.ro, The Movienator, Munteanu, PRwave.