„Culorile timpului”, un film de familie ce îmbină misterul, emoția și umorul – acum, în cinematografe

Patru veri primesc o moștenire neașteptată: o casă veche din Normandia. Praful e gros, dar poveștile sunt încă vii. Printre obiecte uitate și fotografii vechi se conturează treptat o istorie mult mai amplă decât și-ar fi imaginat, iar firul descoperirilor îi poartă înapoi în timp, spre sfârșitul secolului al XIX-lea.

Trailer oficial: https://www.youtube.com/watch?v=awPD_0azsLs

În Parisul anului 1895, aflat la începutul modernității, o tânără femeie ajunge din provincie într-un oraș în plină transformare: apar fotografia, noile forme de expresie artistică, începuturile cinematografului, iar pictura impresionistă schimbă felul în care lumea este privită și reprezentată. În acest Paris efervescent, aflat la începutul modernității, tânăra încearcă să-și găsească locul și identitatea, într-o lume în care arta, tehnologia și viața de zi cu zi se amestecă firesc.

Pe măsură ce trecutul prinde contur, prezentul se schimbă. Ceea ce descoperă cei patru veri nu este doar o poveste de familie, ci o legătură invizibilă între generații: felul în care alegerile, întâlnirile și pasiunile de atunci continuă să aibă ecou astăzi. Culorile timpului vorbește despre ce moștenim fără să știm și despre nevoia de a ne întoarce privirea înapoi pentru a putea merge mai departe.

Culorile timpului reunește o distribuție remarcabilă, din care fac parte Suzanne Lindon, Abraham Wapler, Vincent Macaigne, Julia Piaton, Zinedine Soualem, Paul Kircher, Vassili Schneider, Sara Giraudeau, Cécile de France și Pomme, într-un film despre familie, creație și memorie, spusă cu lejeritatea și umanitatea care definesc cinema-ul lui Cédric Klapisch.

Programul proiecțiilor „Culorile timpului” poate fi consultat pe site-ul Independența Film: https://www.independentafilm.ro/project/culorile-timpului/

Producție și reconstrucție de epocă

Filmul reconstruiește Parisul anului 1895 prin decoruri realizate special, filmări în studio și în locații reale, precum și printr-o figuratie extinsă. Pentru scenele de epocă, au fost folosiți până la 80 de figuranți într-o singură scenă, îmbrăcați în costume autentice de sfârșit de secol XIX, alături de trăsuri și omnibuze trase de cai.

Unele decoruri-cheie, precum bistroul din Montmartre Le Rat Mort, au fost construite integral în studio. Costumele sunt semnate de Pierre-Yves Gayraud (costume designer pentru filmele Coco Chanel, The Countess), care a realizat o documentare riguroasă pentru fiecare element vestimentar, diferențiind clar epocile și personajele.

Culorile timpului este un film despre legături, memorie și felul în care trecutul continuă să ne însoțească. Un film de familie de văzut împreună, care vorbește despre ceea ce ne unește dincolo de timp.

Parteneri media: Magic FM, Cărturești, Matca, Cinemap, Zile și Nopți, Movienews, Films in Frame, Urban.ro, Catchy.ro, Munteanu Recomandă, Răsfoiala, AIVImedia.hub, Cinefan, Like5, PRwave, Daily Magazine

Despre Independența Film

Din 1997, Independența Film aduce în România filme de autor și cinema independent, titluri premiate și voci esențiale ale cinematografiei contemporane. Printre titlurile distribuite de-a lungul anilor, se numără Melancholia (r. Lars von Trier), Climax (r. Gaspar Noé), Parasite (r. Bong Joon-ho), Triangle of Sadness (r. Ruben Östlund), Titane (r. Julia Ducournau), Blue is the Warmest Colour (r. Abdellatif Kechiche), Talk to Her și Parallel Mothers (r. Pedro Almodóvar), Dogtooth (r. Yorgos Lanthimos), I, Daniel Blake (r. Ken Loach) sau The Substance (r. Coralie Fargeat). În 2026, Independența Film va distribui în cinematografe filme din selecția de la Cannes 2025, precum : Vie privée (r. Rebecca Zlotowski), O Agente Secreto (r. Kleber Mendonça Filho) sau The Exit 8 (r. Genki Kawamura).

››› Vezi galeria foto ‹‹‹