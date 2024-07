Tragedie în lumea filmului. O cunoscută actriță de la Hollywood a murit la 53 de ani

„Cu inima grea confirm decesul actriței Shannen Doherty. Sâmbătă, 13 iulie, ea a pierdut lupta cu cancerul după mulți ani de luptă cu boala”, a declarat Leslie Sloane, publicistul lui Doherty, pentru People.

Actrița a devenit celebră în 1990, în rolul Brendei Walsh din serialul „Beverly Hills, 90210”. După plecarea sa din serial, ea a jucat în drama supranaturală „Charmed”.

Născută în Memphis, Tennessee, Doherty s-a mutat în Los Angeles împreună cu familia în copilărie și și-a început cariera la vârsta de 10 ani cu un rol în serialul „Father Murphy”. A mai jucat în „Little House on the Prairie”, „Our House”, dar și în lungmetraje precum „Heathers”, „Girls Just Want to Have Fun”, „Mallrats” și „Jay and Silent Bob Strike Back”.

Doherty a fost diagnosticată cu cancer la sân în februarie 2015, iar în 2017 a declarat că era în remisie. Boala a revenit în 2019. În 2023 a suferit o intervenţie chirurgicală pentru îndepărtarea unei tumori cerebrale şi a anunţat că boala s-a răspândit la sistemul osos.