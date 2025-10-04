Documentarul românesc „TATA” a intrat pe HBO Max

Documentarul „TATA” spune povestea Linei, o jurnalistă din Republica Moldova care primește un mesaj video tulburător de la tatăl ei, muncitor în Italia. În acea înregistrare, bărbatul îi arată fiicei urmele de violență de pe brațe, provocate de angajator. Acest moment declanșează o investigație dureroasă, ce scoate la iveală abuzurile trăite de tată, dar și o confruntare a Linei cu propriile răni din trecut. În căutările sale, ea descoperă un lanț de violență domestică și suferință transmis din generație în generație.

Realizat în Italia, Moldova și România, filmul devine o mărturie intensă despre lupta unei fiice de a rupe ciclul traumelor familiale și de a găsi vindecarea — pentru ea însăși, pentru cei care vor veni după ea, dar și pentru cel care a rănit-o.

Credite: Documentarul regizat de Lina Vdovîi şi Radu Ciorniciuc este produs de Monica Lăzurean-Gorgan, prin casa de producţie Manifest Film, în coproducţie cu Corso Film, Germania, HBO Max, 100%, Ţările de Jos, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, Eurimages, MDR/ARTE, Film - und Medienstiftung NRW, Netherlands Film Fund, Al Jazeera Documentary, EO Docs, Creative Europe MEDIA Funded by the European Union şi în asociere cu Chicken & Egg Pictures, AMERICAN FILM SHOWCASE, UNIONDOCS Early Production Lab, cu suportul ICR New York şi UCIN. Autlook Filmsales este distribuitorul internaţional al documentarului „TATA”.