„Dracula” de Radu Jude – Premiera mondială pe 10 august la Festivalul Internațional de Film de la Locarno

Proiecții în cadrul festivalului:

10.08.2025, 16:45 | Palexpo (premieră mondială, în prezența echipei)

11.08.2025, 11:15 | L’altra Sala

12.08.2025, 21:00 | PalaCinema1

Am întrebat chatGPT despre ce e filmul meu și a răspuns: „Dracula de Radu Jude nu este o adaptare clasică a romanului lui Bram Stoker, ci o reinterpretare radicală, plasată într-un cadru contemporan. Filmul urmărește povestea unui regizor care încearcă să monteze un spectacol despre Dracula, dar proiectul său se transformă într-o reflecție asupra istoriei, propagandei și identității naționale. Pe măsură ce mitul vampirului se împletește cu realitățile sociale și politice ale României actuale, filmul devine un eseu vizual plin de ironie și comentariu critic. Jude combină scene de repetiții teatrale, imagini de arhivă și reflecții meta-cinematografice, rezultând un film hibrid, provocator și profund autoreflexiv.” Nu mai am mare lucru de adăugat, decît că publicul va primi 14-15 povești, unele cu vampiri, altele fără, unele comice, altele serioase, și tot ce își dorește "publicul larg" se află în film: nuditate și sex, umor de proastă calitate, bătăi, sînge, cioace, șușe, șușanele - așa, ca la porțile Orientului. - Radu Jude

„Dracula” este o coproducție România–Austria–Luxemburg, realizată cu sprijinul CNC România, Austrian Film Institute (ÖFI, ÖFI+), Film Fund Luxembourg și Creative Europe – MEDIA. Filmul este produs de Saga Film în coproducție cu Nabis Filmgroup, Paul Thiltges Distribution, RT Features, Samsa Film, Bord Cadre Films, Sovereign Films și MicroFILM.

Echipa filmului prezentă la Locarno este formată din:

● Radu Jude (regizor, scenarist)

● Adonis Tanța, Gabriel Spahiu, Oana Maria Zaharia, Andrada Balea (actori)

● Cătălin Cristuțiu (montaj)

● Sebastian Zsemlye (editare și design de sunet)

● Matei Teodorescu (compozitor)

● Vlaicu Golcea (animație A.I.)

● Alex Teodorescu (producător)

● Vlad Semenescu, Ramona Grama, Adina Teodorescu, Ana Gheorghe (producători executivi)

● Cristiana Popescu (coordonator de producție)