Veneția 2026: 20 de filme în cursa pentru Leul de Aur, cu Pattinson, Cruz și Bardem

Pe covorul roșu sunt așteptate vedete precum Penélope Cruz, Javier Bardem, Robert Pattinson, Alicia Vikander, George Clooney și fostul duo Oasis, Liam și Noel Gallagher.

Filmul de deschidere și marile nume din competiție

Selecția oficială publicată de Bienala de la Veneția arată că festivalul se va deschide cu „Ink", noul film al lui Danny Boyle - o biografie a magnatului media Rupert Murdoch, centrată pe achiziția ziarului The Sun și transformarea acestuia, sub conducerea lui Larry Lamb, în cel mai vândut tabloid al Marii Britanii. Rolurile principale sunt interpretate de Guy Pearce, Jack O'Connell și Claire Foy.

În competiția pentru Leul de Aur au fost incluse 20 de lungmetraje, semnate de unii dintre cei mai apreciați regizori ai momentului, reprezentând cinematografii din Europa, Asia și America de Nord: Danny Boyle, Martin McDonagh, Werner Herzog, Hirokazu Kore-eda, Lee Chang-dong, Nanni Moretti, Florian Zeller, Casey Affleck și May el-Toukhy, printre alții.

Printre cele mai așteptate titluri se numără „Wild Horse Nine", noul film al lui Martin McDonagh - o comedie neagră cu John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Tom Waits și Parker Posey, despre doi ofițeri veterani CIA trimiși departe de acțiune, pe Insula Paștelui, chiar înaintea loviturii de stat din Chile din 1973. Regizorul irlandez a câștigat deja de două ori Leul de Argint pentru cel mai bun scenariu la Veneția, pentru „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (2017) și „The Banshees of Inisherin" (2022).

Din selecție mai fac parte „Bucking Fastard", noua producție a lui Werner Herzog, „Possible Love", primul film al sud-coreeanului Lee Chang-dong de la „Burning" (2018) încoace, și „Look Back", al doilea titlu de festival din acest an al japonezului Hirokazu Kore-eda, care a fost prezent și la Cannes, cu filmul „Sheep in the Box".

Robert Pattinson, Penélope Cruz și Javier Bardem, printre vedetele competiției

Competiția include și „Primetime", film în care Robert Pattinson e atât protagonist, cât și producător, precum și „Bunker", în care Penélope Cruz și Javier Bardem revin împreună pe marele ecran, sub regia lui Florian Zeller. Actrița Alicia Vikander apare, la rândul ei, în „The Echo Chamber".

Din selecția oficială face parte și „Company", al treilea lungmetraj regizat de actorul Casey Affleck, descris de Deadline drept un „horror gotic" - o coproducție realizată de Canada, România, Italia, Statele Unite și Emiratele Arabe Unite, cu Nick Nolte și Ben Mendelsohn în distribuție.

Doar o singură femeie în competiție - și critica lui Barbera

Directorul artistic al festivalului, Alberto Barbera, spune că selecția din acest an reflectă preocuparea cineaștilor pentru marile teme ale lumii contemporane și descrie cinematografia drept „un instrument extraordinar de cunoaștere a realității". El a precizat că alegerea filmelor a fost dificilă, deoarece în ultimele luni au fost finalizate numeroase producții de mare valoare.

Un aspect care a atras imediat atenția presei internaționale: doar una dintre cele 20 de producții aflate în competiția oficială e regizată de o femeie - danezo-egipteanca May el-Toukhy, cu filmul „Woman Unknown", povestea unei foste guvernante care încearcă să-și refacă viața în Danemarca postbelică, în timp ce un secret din perioada ocupației naziste amenință să-i distrugă viitorul.

Însuși Barbera a recunoscut public, într-un interviu acordat Hollywood Reporter, „lipsa disperată" de femei în competiția din acest an - un semnal că problema reprezentării feminine în marile festivaluri rămâne, în continuare, un subiect sensibil. Contrastul e cu atât mai vizibil cu cât secțiunea paralelă Venice Days, aflată la a 23-a ediție și dedicată anul acesta memoriei fondatorului său, Giorgio Gosetti (decedat în martie), va prezenta 25 de premiere mondiale, dintre care peste jumătate regizate de femei - deschiderea secțiunii revenind filmului „My Notes on Mars", debutul în limba engleză al regizoarei maghiare Lili Horvát, cu Mackenzie Davis și Rupert Friend în distribuție.

O ediție cu marile studiouri absente

Continuând un trend deja vizibil la Cannes în această primăvară, marile studiouri de la Hollywood sunt notabil absente din selecția de la Veneția - festivalul rămâne, în schimb, dominat de cinematografia de autor și de producții independente, cu regizori consacrați alături de noi voci ale cinematografiei internaționale.

Printre titlurile prezentate în afara competiției se numără „Place to Be", de Kornél Mundruczó, cu Ellen Burstyn, Taika Waititi și Pamela Anderson, „The Basics of Philosophy", noul film al lui Paul Schrader, descris de Barbera drept o continuare spirituală a „Master Gardener", și „Father Joe", thriller polițist produs de Luc Besson, cu Al Pacino și Kiefer Sutherland. Festivalul va găzdui și premiera mondială a documentarului de reuniune Oasis, „Don't Look Back in Anger", eveniment la care sunt așteptați atât Liam, cât și Noel Gallagher.

Juriul, prezidat de Maggie Gyllenhaal

Juriul competiției pentru Leul de Aur va fi prezidat de actrița și regizoarea americană Maggie Gyllenhaal, nominalizată la Oscar pentru scenariul filmului „The Lost Daughter", cu care și-a făcut debutul în regie. Alături de ea, din juriu mai fac parte regizoarea Kaouther Ben Hania, compozitorul Daniel Blumberg, teoreticianul de film Francesco Casetti și regizorul Xavier Giannoli, printre alți membri.

Actorii George Clooney și Ellen Burstyn vor primi, în cadrul acestei ediții, Leul de Aur pentru întreaga carieră - o distincție onorifică menită să celebreze contribuția lor de-a lungul deceniilor la cinematografia mondială.