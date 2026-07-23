Un cardiolog atrage atenția: aceste cinci semnale nu trebuie ignorate dacă ai tensiune mare

Dr. Francesco Lo Monaco, cardiolog, a explicat recent care sunt obiceiurile aparent nevinovate care pun presiune constantă pe inimă și care sunt semnele de alarmă pe care nimeni nu ar trebui să le treacă cu vederea.

Cum se instalează boala, pas cu pas

Potrivit medicului, atunci când tensiunea rămâne ridicată luni sau chiar ani de zile, inima este obligată să pompeze sângele împotriva unei rezistențe tot mai mari. La început, mușchiul inimii reacționează îngroșându-se, ca un fel de adaptare naturală. Problema apare în timp: această îngroșare afectează treptat eficiența cu care organul funcționează, iar dacă tensiunea rămâne netratată, inima se poate mări și slăbi, crescând riscul de insuficiență cardiacă, aritmii și alte complicații grave, potrivit Mirror.

Cel mai frustrant, spune specialistul, este că acest proces se întâmplă în tăcere. Oamenii se simt bine, merg la muncă, fac sport, nu au dureri — și tocmai de aceea nu bănuiesc nimic. Sistemele naționale de sănătate din Europa estimează că milioane de oameni au tensiune mare fără să fi fost niciodată diagnosticați.

Semnele pe care nu ar trebui să le ignori

Chiar dacă boala e de multe ori asimptomatică, există momente în care corpul trimite semnale clare că ceva nu este în regulă. Medicul recomandă un consult de urgență dacă apar respirația greoaie, umflarea gleznelor, durerile în piept, palpitațiile sau o stare de oboseală inexplicabilă, care nu trece cu odihnă.

Vestea bună, spune Dr. Lo Monaco, este că majoritatea factorilor de risc pot fi controlați. Ținerea sub control a tensiunii, tratarea eventualelor probleme de somn, menținerea unei greutăți sănătoase, mișcarea regulată și limitarea consumului de alcool pot reduce semnificativ presiunea pusă pe inimă de-a lungul anilor.

Cinci obiceiuri zilnice care îți pot slăbi inima fără să-ți dai seama

Tensiunea arterială necontrolată rămâne, potrivit medicului, cel mai mare factor de risc modificabil. Foarte mulți pacienți se simt perfect sănătoși și tocmai de aceea nu realizează că, undeva, în interior, inima suferă deja consecințele.

Apneea în somn netratată este un alt inamic ascuns. Opririle repetate ale respirației în timpul nopții duc la scăderi de oxigen care pun presiune suplimentară pe sistemul cardiovascular. Nu este vorba doar despre oboseala de a doua zi — apneea este strâns legată de tensiune mare, aritmii și modificări structurale ale inimii.

Consumul excesiv de alcool, menținut pe termen lung, poate slăbi treptat mușchiul inimii. La fel ca hipertensiunea, bolile de inimă asociate alcoolului se dezvoltă lent, fără simptome vizibile, până când afectarea devine semnificativă.

Obezitatea obligă inima să lucreze suplimentar în fiecare zi, pentru a pompa sânge printr-un organism mai mare decât ar trebui, notează medicul.

Sedentarismul nu slăbește inima direct, dar alimentează aproape toți ceilalți factori de risc — de la obezitate la tensiune mare — motiv pentru care mișcarea zilnică rămâne una dintre cele mai simple forme de protecție.

Ce poți face concret

Specialiștii recomandă verificarea periodică a tensiunii arteriale, chiar și atunci când nu există simptome, mai ales după 40 de ani sau în prezența unor factori de risc precum obezitatea, fumatul sau istoricul familial. Un stil de viață activ, alimentația echilibrată și limitarea alcoolului rămân, potrivit medicilor, cele mai eficiente arme împotriva unei boli care, altfel, avansează complet pe tăcute.