Film în biblioteci. Biblioteci în film la OWR17

Ca în fiecare an, proiectul revine la Festivalul Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului One World Romania, iar anul acesta propune o dezbatere extinsă despre programele pe care le oferă bibliotecile în prezent pentru diferite comunități, pornind de la exemplul Bibliotecii Publice din New York, portretizată de renumitul regizor de film documentar Frederick Wiseman în Ex Libris: The New York Public Library.

Evenimentul are loc pe 11 aprilie, de la ora 11:30, la Cinema Union (Str. Ion Câmpineanu nr. 21, București), iar proiecția filmului va fi urmată de o discuție cu invitați speciali.

La discuție vor participa: Dragoș Adrian Neagu (Președinte ANBPR - Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, Manager Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila); Ioana Crihană (Director Executiv ANBPR, om de litere, fost jurnalist, copywriter cu experiență, consultant în publicitate); Lector univ. dr. Robert Coravu (Facultatea de Litere, Universitatea din București). Evenimentul va fi moderat de Alexandra Florescu (jurnalist).

Cu ajutorul invitaților noștri vom discuta despre rolul comunitar al bibliotecilor și despre activitățile pe care acestea le pot desfășura în prezent pentru a atrage publicuri de toate vârstele și a susține dialogul și învățarea continuă. Documentarul proiectat aruncă o privire inspirațională și caleidoscopică spre una dintre cele mai mari biblioteci din lume și în special către programele sale concepute pentru diverse comunități. Oferind ateliere și conferințe pe teme specializate, dar și servicii de informare generală, biblioteca publică din New York se dezvăluie ca un forum revitalizat, care nu a fost înlocuit de mediile digitale, dar a învățat să le folosească în beneficiul vizitatorilor săi.

Ex Libris: The New York Public Library (SUA, 2017, 197 min) prezintă culisele uneia dintre cele mai prestigioase instituții de cunoaștere din lume și o dezvăluie ca pe un loc primitor, benefic schimbului cultural și învățării. Cu 92 de locații în Manhattan, Bronx și Staten Island, Biblioteca Publică din New York se angajează să fie o resursă pentru toți locuitorii acestei regiuni variate și cosmopolite, și nu numai. Biblioteca depune eforturi pentru a stimula învățarea, a promova progresul cunoașterii și a consolida comunitățile.

Filmul va fi subtitrat în limba română. Discuția va avea loc în limba română.

Dragoș Adrian Neagu este membru ANBPR din anul 1995 şi este în acest moment la al doilea mandat de președinte al acestei organizații. Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România, asociație de utilitate publică, are ca scop susţinerea intereselor profesionale ale bibliotecarilor din bibliotecile publice, având o activitate neîntreruptă de 34 de ani. În acest moment, numără peste 3300 de membri şi are 37 de filiale la nivel naţional. Din anul 1998 a ocupat funcţia de director adjunct al Bibliotecii Judeţene „Panait Istrati” Brăila, din anul 2007 fiind directorul acestei instituţii. Este licenţiat al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi și doctor în management al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Ioana Crihană a lucrat, în ultimii 20 de ani, în diferite poziții de conducere în entități de afaceri extrem de competitive: o instituție guvernamentală, un ziar național, o cunoscută Agenție de Branding & Publicitate, o corporație multinațională TIC și în cea mai reprezentativă asociație națională de biblioteci din România - ANBPR. Implicându-se în mai multe proiecte de dezvoltare, Ioana Crihană are expertiză în crearea, restructurarea și revitalizarea diferitelor produse, servicii și structuri organizaționale, precum și în implementarea unor planuri de afaceri și strategii de sustenabilitate, atât în mediul privat, cât și în cel public.

Robert Coravu este prodecan al Facultății de Litere a Universității din București și lector în cadrul Departamentului Științe ale Comunicării, catedra de Științe ale Informării și Documentării. Doctor în Filologie (2012), cu o teză dedicată bibliotecilor universitare contemporane. A fost director general adjunct al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” (2003-2011) și secretar general al Asociației Bibliotecarilor din România (2003-2009). În calitate de consilier al ministrului culturii și cultelor (2001-2003), a contribuit la elaborarea Legii nr. 334/2002 - Legea bibliotecilor.

Alexandra Florescu a lucrat aproape zece ani în marketing și PR în industria de carte, căutând soluții, canale și contexte noi pentru campanii de promovare a plăcerii lecturii. De doi ani, scrie despre filme și seriale pentru Scena9 și Films in Frame.