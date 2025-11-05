Filme de arhivă, dezbateri și invitați speciali la UrbanEye 2025 între 5 și 9 noiembrie

Filmele din program surprind urmele unor dezastre naturale sau produse de om – de la cutremure, războaie și uragane, la distrugerea patrimoniului cultural sau pierderea unor spații afective. O altă componentă a selecției o reprezintă filmele de arhivă, realizate în perioada 1940-2001 în România. Majoritatea au fost realizate într-o perioadă în care filmul reflecta discursul oficial al statului, dar și cum era prezentată publicului această realitate. Vizionarea lor astăzi devine și o ocazie de a privi critic trecutul și felul în care erau construite aceste narațiuni.

Proiecțiile vor fi urmate de discuții cu invitați, dar și de două dezbateri cu specialiști despre relația dintre statul socialist și comunitățile sale și despre riscul seismic al Bucureștiului.

Filme de arhivă și dezbateri

„Orașul fragil, sau cum am învățat să planific și să nu mai iubesc ruinele”, curatoriat de Ana Szel și Andrei Rus, propune trei selecții de filme realizate între 1940 și 2001. Sunt materiale filmate în momente de criză națională (cutremure, inundații, accidente), dar și în perioade de modernizare accelerată, care se vor proiecta în perioada 6-9 noiembrie, joi, vineri și duminică la Cinema Elvire Popesco, respectiv Sala Cinema-UNATC.

Pornind de la aceste documente vizuale, festivalul găzduiește și două dezbateri deschise publicului (cu acces gratuit, pe bază de rezervare).

Dezbaterea Statul și cetățenii reclădesc va avea loc sâmbătă, 8 noiembrie, ora 16:00, la Sala Cinema - UNATC și își propune să analizeze reprezentările oficiale din filmele de arhivă și rolurile atribuite cetățenilor în procesul de reconstrucție. Cum își construiește statul imaginea în momente de criză? Invitații dezbaterii sunt Luciana Jinga, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, Adrian Deoancă, antropolog, Institutul de Antropologie „Francisc Rainer”, iar discuția va fi moderată de arhitecții Irina Tulbure și Alex Axinte, împreună cu curatorii programului, Andrei Rus și Ana Szel.

Dezbaterea Bucureștiul și cutremurele va avea loc duminică, 9 noiembrie, ora 16.00, la Sala Cinema – UNATC, și își propune să fie o conversație despre informare și responsabilitate privind vulnerabilitatea seismică a Bucureștiului. Specialiștii invitați vor discuta despre „bulina roșie”, progresele realizate și ce este încă necesar pentru ca orașul să fie mai pregătit în cazul unui cutremur. Invitații dezbaterii sunt: Mihai Șercăianu, expert în riscuri urbane, cadru universitar la UTCB, Matei Sumbasacu, specialist în reziliență urbană și activism civic în domeniul consolidării clădirilor, Cristina Văileanu, directoare de programe la Fundația Comunitară București, și Bogdan Suditu, conferențiar la Universitatea din București și specialist în guvernanță teritorială și istorie urbană.

Proiecție specială colectiv – un moment de reflecție la zece ani după

Unul dintre evenimentele care au marcat România în ultimul deceniu, incendiul din clubul Colectiv, a scos la iveală fragilitatea unui întreg sistem. UrbanEye propune o proiecție specială a filmului colectiv, urmată de o discuție cu regizorul Alexander Nanau și producătorul Mihai Grecea, moderată de Alexandra Tănăsescu (Cultura la Dubă). Proiecția va avea loc miercuri, 5 noiembrie, ora 18:00, la Cinema Elvire Popesco, și este o ocazie de a discuta împreună cu invitații și publicul ce s-a schimbat și ce nu în acești ani.

Filme despre orașe care se reconstruiesc

Programul din acest an aduce împreună povești din regiuni diferite, dar unite prin aceeași întrebare: ce rămâne dintr-un oraș atunci când totul se schimbă?

Din Irak, ajunge la București povestea The Lions by the River Tigris, despre eforturile a trei bărbați de a reda orașului Mosul afectat de război sufletul pierdut. Regizorul filmului, Zaradasht Ahmed, va fi prezent la întâlnirea cu publicul, sâmbătă, 8 noiembrie, de la 17:30, la Cinema Elvire Popesco.

No Other Land, documentarul realizat de un grup de palestinieni și israelieni, premiat în 2025 cu Premiul Academiei Americane de Film pentru Cel mai bun documentar urmărește o realitate politică dureroasă, în care arhitectura devine fie unealtă de opresiune, fie spațiu al rezistenței. Filmul se proiectează sâmbătă, 8 noiembrie, de la 20:30, la Cinema Elvire Popesco.

De asemenea, un double bill al festivalului, When a City Falls și When a City Rises, surprinde pierderea și renașterea orașului Christchurch din Noua Zeelandă, la aproape zece ani distanță după ce un cutremur puternic a afectat orașul. Cele două filme vor fi proiectate împreună sâmbătă, 8 noiembrie, de la 15:00, la Cinema Elvire Popesco.

Tot programul filmelor și evenimentelor poate fi consultat pe site-ul festivalului.

UrbanEye este o platformă de idei care, pornind de la legătura dintre film şi oraş, deschide discuţia despre locurile în care trăim. Fiind o sursă inepuizabilă de istorii, oraşul este, încă de la apariţia cinematografiei, subiectul sau cadrul interogărilor regizorale. În acelaşi timp, cinematografia contribuie semnificativ la conturarea percepţiei noastre asupra mediului construit. De aceea, UrbanEye se dezvoltă în mai multe direcţii: Festivalul de Film UrbanEye, organizat anual, şi Serile de Film cu UrbanEye, organizate în ţară, de-a lungul anului.

