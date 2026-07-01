Filmul De capul nostru, regizat de Tudor Cristian Jurgiu și premiat la Berlinale, a intrat în cinematografele din România

După premiera mondială de la Berlinale, De capul nostru și-a întâlnit publicul din România la București, în cadrul Festivalului Filmului European, unde a avut premiera națională. Parcursul festivalier a continuat la Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), unde filmul s-a bucurat de un interes remarcabil din partea spectatorilor cu ambele proiecții sold out.

Povestea aduce în prim-plan experiențele unei generații crescute în absența părinților plecați la muncă în străinătate și urmărește povestea unui grup de adolescenți dintr-un mic oraș din România care învață să se descurce fără sprijinul celor de acasă. Forțați să devină adulți prea devreme, tinerii își construiesc propria familie și propriile forme de solidaritate într-o încercare de a umple golul lăsat de absența celor dragi.

În rolurile principale îi regăsim pe Denisa Vraja, Vlad Furtună, Mara Diaconu Ducica, Sofia Vasiliu, Dominique Toma, Steliana Bălăcianu și Daniel Simion. Din echipa filmului mai fac parte Tudor Cristian Jurgiu (regie și scenariu), Anca Buja (scenariu), Andrei Butică (imagine), Alexandru Popescu și Roxana Szel (montaj), Alma Ungureanu (scenografie), Riccardo Nanni (sunet), Marco Biscarini și Mihai Ghiță (muzică), Tudor Giurgiu și Bogdan Crăciun (producători), Oana Bujgoi Giurgiu (producător asociat), Francesca Portalupi și Simone Catania (co-producători) și Florentina Bratfanof (casting).

Filmul este o coproducție România – Italia, realizată de Libra Films și Indyca, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, Societății Române de Televiziune, Eurimages – Council of Europe, Creative Europe MEDIA, Ministerului Culturii Italia – MIBACT și Fondului Regional Emilia-Romagna, cu susținerea Vodafone România și a Asociației Victoria Film. Participarea la festivalul de la Berlin a fost susținută de Centrul Național al Cinematografiei, Institutul Cultural Român și Asociația DACIN SARA.

De capul nostru a intrat în cinematografele din România din 26 iunie 2026, fiind distribuit de Transilvania Film.

Partener media: Radio Guerrilla

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