Filmul „Michael” stabilește un nou record - devine filmul biografic cu cele mai mari încasări

„Michael” a devenit filmul biografic cu cele mai mari încasări la box-office la nivel mondial - 977 de milioane de dolari.

Potrivit Variety, filmul „Michael” a încasat 607,2 milioane de dolari în străinătate și 370,2 milioane de dolari pe piața internă începând din luna aprilie. Pelicula a înregistrat un record și la debut: 97 de milioane de dolari pe piața internă și 217 milioane de dolari la nivel global.

„Michael” doboară „Oppenheimer”

Filmul „Oppenheimer” al regizorului Christopher Nolan deținea anterior recordul în categoria filmelor bazate pe personaje reale, cu încasări de 975 de milioane de dolari la nivel global.

În aceste condiții, „Michael” a devenit cel mai de succes film biografic muzical din toate timpurile, depășind „Bohemian Rhapsody”. Producţia din 2018, care este dedicată formaţiei Queen, a generat încasări de 911 milioane de dolari la nivel mondial.

Printre alte recorduri, „Michael” este filmul cu cele mai mari încasări din istoria Lionsgate, depășind „The Hunger Games: Catching Fire” din 2013. Se așteaptă ca studioul să dea undă verde pentru cel puțin încă un film despre viața lui Jackson.

Nepotul megastarului, în rol principal

Filmul îl are în rolul principal pe Jaafar Jackson, nepotul lui Michael Jackson. Producția cinematografică urmărește parcursul artistului, de la formația Jackson 5 până la statutul său de „Rege al Popului”.

Criticii de film spun că producția prezintă o viziune „înfrumusețată” asupra vieții lui Michael Jackson, deoarece nu include acuzațiile de abuz sexual asupra copiilor care i-au fost aduse cântărețului mai târziu în carieră.

(sursa: Mediafax)