Finanțarea echivalentului israelian al Oscarurilor, oprită din cauza unui câștigător pro-palestinian

de Redacția Jurnalul    |    18 Sep 2025   •   11:30
Sursa foto: Hepta

Ministrul israelian al Culturii, Miki Zohar, a anunțat că guvernul a decis să înghețe finanțarea Premiilor Ophir, cele mai importante distincții din industria cinematografică israeliană, după ce premiul principal a fost acordat unui film pe care l-a numit „pro-palestinian”, scrie AlJazeera.

Premiul pentru cel mai bun film, precum și alte cinci premii, a fost acordat filmului Hayam, care spune povestea unui băiat palestinian de 12 ani din Cisiordania ocupată care vrea să călătorească la Tel Aviv pentru a vedea marea pentru prima dată.

Câștigarea premiului pentru cel mai bun film înseamnă că filmul va deveni automat propunerea Israelului pentru categoria internațională la Premiile Oscar de anul viitor.

„După ce filmul pro-palestinian Hayam, care denigrează soldații noștri eroici în timp ce luptă pentru a ne proteja, a câștigat premiul pentru Cel Mai Bun Film la rușinoasa ceremonie Ophir 2025, am decis să opresc finanțarea ceremoniei cu bani ai cetățenilor israelieni”, a declarat Zohar într-un comunicat, precizând că fondurile vor fi tăiate începând de anul viitor.

Pe lângă premiul pentru cel mai bun film, filmul regizat de Shai Carmeli-Pollak a mai obținut premiul pentru cel mai bun actor, acordat lui Mohammad Ghazaoui, care joacă rolul principal, devenind cel mai tânăr câștigător din istoria premiilor.

Academia Israeliană de Film și Televiziune, care organizează Premiile Ophir, a reacționat afirmând că își reafirmă „angajamentul față de excelența cinematografică, libertatea artistică și libertatea de exprimare”.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: miki zohar premii ophir inghetare finantare
