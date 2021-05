Franciza de filme horror Saw depășește pragul de un miliard de dolari, după al nouălea titlu

Franciza de filme de groază Saw a câștigat mai mult de 1 miliard de dolari din vânzări globale de bilete, după lansarea celui de-al nouălea titlu din serie, Spiral, conform BBC.

Spiral a realizat încasări câștigat 4,5 milioane de dolari în SUA și 2,67 milioane de dolari în străinătate în weekend.

Cel mai nou film din serie îi ar în rolurile principale pe Chris Rock și pe Samuel L Jackson.

Saw a debutat în 2004, creată de James Wan și Leigh Whannell, care apar ca producători executivi și la Spiral. Seria a fost numită în 2010 drept cea mai de succes serie de filme de groază din istoria filmului de către Guinness World Records.

Filmul original a câștigat 103 milioane de dolari la nivel mondial, cu un buget de 1,2 milioane de dolari.

De atunci, fiecare film, cu excepția Saw VI din 2009, a trecut de bariera de 100 de milioane de dolari la nivel global, menținând în același timp bugetele de producție sub 20 de milioane de dolari. Saw III are cele mai mari încasări, cu 164 milioane de dolari la nivel mondial.

Spiral a câștigat până acum 15,8 milioane de dolari în SUA și 6,7 milioane de dolari la nivel internațional de la lansarea sa din 14 mai.

"Popularitatea lui Saw este interesantă", a declarat pentru BBC News Robert McLaughlin, expert în distribuție de filme la Birmingham City University. „S-ar putea ca fanii filmului să dorească modelul francizei de groază din perioada de glorie a anilor 1980 și 1990, când te-ai putea aștepta la revenirea lui Freddy anual”.

Spiral, regizat de veteranul seriei Darren Lynn Bousman, a divizat criticii. Produs în parteneriat cu Rock, care a sugerat proiectul șefilor Lionsgate, filmul își propune să reformuleze seria pe fundalul corupției din poliție.

(sursa: Mediafax)