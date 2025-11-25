ICR Londra este partener al Festivalului de Film Românesc din Regatul Unit, relansat în 2025. Ediția de la Londra și Colchester onorează moștenirea culturală lăsată de inițiatoarea festivalului, Ramona Mitrică

Proiecțiile de la Londra vor avea loc la prestigiosul cinematograf de artă Curzon Soho, iar la Colchester festivalul va fi găzduit de cinematograful galeriei de artă Firstsite, două instituții de referință în peisajul cultural britanic.

Ediția din 2025 reunește șase filme românești, oferind publicului britanic oportunitatea de a descoperi vitalitatea și diversitatea cinematografiei contemporane din România. Înaintea primei proiecții, va fi prezentat un scurtmetraj In Memoriam Ramona Mitrică, cea care a organizat Festivalul de Film Românesc de la Londra între anii 2003 și 2023, transformându-l într-un reper pentru cinefilii britanici și români.

Festivalul va fi deschis cu premiera în Marea Britanie a filmului “Traffic” / „Jaful Secolului” – propunerea oficială a României la Premiile Academiei Americane de Film – după un scenariu de Cristian Mungiu, producție regizată de Teodora Ana Mihai, și cu actrița franco-română premiată cu César Anamaria Vartolomei. Bazat pe o poveste adevărată, filmul urmărește un grup de imigranți români din Belgia care decid să pună în scenă un jaf îndrăzneț, obligând societatea să-i ia în considerare. Proiecția va fi urmată de o sesiune de Q&A cu actorul Rareș Andrici.

Festivalul propune o selecție de scurtmetraje românești noi și de arhivă, evidențiind atât vocile emergente, cât și patrimoniul cinematografic național. Un moment de referință îl constituie proiecția rară a filmului restaurat digital „Pădurea spânzuraților”, regia Liviu Ciulei, prin amabilitatea Arhivelor Naționale de Film din România, a Centrului Național al Cinematografiei și a lui Thomas Ciulei. Considerat una dintre cele mai mari opere ale cinematografiei românești, filmul sărbătorește cea de-a 60-a aniversare, fiind câștigător al premiului pentru cel mai bun regizor la Festivalul de Film de la Cannes, în 1965.

Vor mai putea fi văzute filmele „Pădurea de molizi” / “The Spruce Forest”, regia Tudor Giurgiu – proiecție urmată de sesiune Q&A cu Tudor Giurgiu, „Moartea domnului Lăzărescu” / “The Death of Mr Lăzărescu”, regia Cristi Puiu – proiecție urmată de sesiune Q&A cu Dana Bunescu și “Housekeeping for Beginners”, regia Goran Stolevski – proiecție urmată de sesiune Q&A cu Anamaria Marinca.

Festivalul se va încheia cu „Kontinental ’25” (r. Radu Jude) – o meditație tranșantă asupra progresului, corupției și costului moral al modernității. Cu Eszter Tompa în rol principal – prezentă la sesiunea de Q&A de la finalul proiecției – alături de Ilinca Manolache, Orsolya Moldován și Șerban Pavlu, filmul combină satira mușcătoare cu spiritul intelectual caracteristic lui Jude și a obținut Marele Premiu al Juriului, Ursul de Argint, la Berlinale 2025.

Festivalul de Film Românesc din Regatul Unit are o tradiție solidă: inițiat în 2003 de regretata Ramona Mitrică, evenimentul a fost inițial organizat de Fundația Rațiu și, ulterior, prin intermediul companiei Profusion International. După întreruperea activității, în 2023, relansarea festivalului în 2025 își propune să onoreze această moștenire culturală, readucând filmele românești în atenția publicului britanic și reafirmând prezența României pe harta internațională a evenimentelor cinematografice.

Festivalul este organizat de Manuela Morar, directoarea Festivalului de Film Românesc din Regatul Unit și fondatoarea ReelON Media Ltd., alături de dr. Alexandru Gherman, director artistic, regizor româno-american cu o vastă experiență în educația cinematografică și proiecte internaționale, în parteneriat cu Curzon Cinemas și Firstsite Gallery. Festivalul este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și se desfășoară cu sprijinul Ambasadei României la Londra, al Institutului Cultural Român de la Londra, al Ratiu Family Charitable Foundation, Români în UK, Povești spuse-n românește, Anglia Care, Crystals of London, Foarfeca, ELAM și Tohani Romania.

Evenimentul se distinge prin prezența unor personalități marcante ale cinematografiei românești, printre care Anamaria Marinca, Tudor Giurgiu, Rareș Andrici, Dana Bunescu și Eszter Tompa, artiști recunoscuți pentru contribuția lor esențială la promovarea filmului românesc.

Manuela Morar, directoarea Festivalului de Film, declara: „În 2009 am avut ocazia să mă număr printre voluntarii Festivalului de Film Românesc de la Londra, organizat pe atunci de Ramona Mitrică, cu susținerea Fundației Rațiu. Acolo l-am întâlnit pe colegul meu și actualul director artistic al noului festival, Alexandru Gherman. O oportunitate care, cred eu, mi-a deschis calea pentru o carieră în industria filmului și a televiziunii. Cu această nouă inițiativă, ne dorim mult să readucem filmele românești în atenția publicului cinefil, atât din Londra, cât și din Colchester, orașul în care locuiesc și care a fost prima capitală a Angliei romane.”

ICR Londra susține organizarea festivalului ca partener instituțional și de comunicare, contribuind la atragerea publicului britanic.

PROGRAM

Joi, 27 noiembrie

Curzon Soho, 17:58 – In Memoriam Ramona Mitrică

Curzon Soho, 18:00 – “Traffic” / „Jaful secolului”, regia Teodora Ana Mihai, scenariul Cristian Mungiu

Proiecție urmată de sesiune Q&A cu Rareș Andrici

Vineri, 28 noiembrie

Curzon Soho, 18:00 – “Housekeeping for Beginners”, regia Goran Stolevski

Proiecție urmată de sesiune Q&A cu Anamaria Marinca

Sâmbătă, 29 noiembrie

Curzon Soho, 17:40 – „Pădurea spânzuraților” / “Forest of the Hanged” , regia Liviu Ciulei

Galeria de artă Firstsite, Colchester, 13:30 – "Traffic" / „Jaful secolului", regia Teodora Ana Mihai, scenariul Cristian Mungiu



Duminică, 30 noiembrie

Curzon Soho, 14:20 – „Pădurea de molizi” / “The Spruce Forest” , regia Tudor Giurgiu

Proiecție urmată de sesiune Q&A cu Tudor Giurgiu

Curzon Soho, 17:00 – „Moartea domnului Lăzărescu" / "The Death of Mr Lăzărescu", regia Cristi Puiu

Proiecție urmată de sesiune Q&A cu Dana Bunescu

Luni, 1 decembrie