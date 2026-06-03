Ilfovul devine, timp de cinci zile, capitala filmului pentru copii și tineret

Organizat de Consiliul Județean Ilfov prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, evenimentul reunește copii, adolescenți, actori, regizori, producători de film, traineri și invitați speciali din România și din străinătate, într-un program care îmbină cinematografia, educația și dezvoltarea personală.

Unul dintre punctele forte ale ediției din acest an este existența celui mai mare juriu al copiilor din România. Peste 100 de elevi din județul Ilfov au fost selectați pentru a viziona și evalua filmele din competiție, devenind parte activă a procesului de jurizare.

„WonderFest este despre copii, despre vocea lor și despre dreptul lor de a fi ascultați. Ne-am dorit ca ei să nu fie doar spectatori, ci participanți reali la acest festival. Faptul că avem peste 100 de elevi din Ilfov care jurizează filmele transformă această ediție într-una cu adevărat specială. Este o lecție de responsabilitate, spirit critic și implicare pentru noua generație”, a declarat Lavinia Șandru, președintele WonderFest.

Competiția internațională din acest an aduce în fața publicului producții dedicate copiilor și adolescenților din mai multe țări, iar câștigătorii vor fi desemnați atât de juriul de specialitate, cât și de juriul copiilor.

„Filmul pentru copii este un instrument extraordinar de educație și formare. WonderFest reușește să creeze un dialog autentic între cinema și publicul tânăr, iar implicarea elevilor în procesul de jurizare oferă o dimensiune aparte întregului festival”, a declarat Marina Roman, critic de film și membră a juriului de specialitate.

Președintele juriului de specialitate, Călin Stănculescu, consideră că selecția din acest an este una dintre cele mai valoroase de până acum.

„Avem în competiție filme sensibile și actuale, care vorbesc despre curaj, prietenie, familie și descoperirea de sine. Faptul că aceste filme sunt evaluate și de un juriu atât de numeros format din copii oferă festivalului o autenticitate aparte”, a spus acesta.

La rândul său, Bogdan Ionescu, membru al juriului de specialitate și director educațional al Academiei Da Vinci, subliniază rolul educativ al experienței.

„Copiii învață să argumenteze, să compare, să observe și să își exprime opiniile. Prin participarea în juriu, elevii descoperă ce înseamnă responsabilitatea unei decizii și puterea unei opinii argumentate”, a declarat acesta.

În cadrul festivalului sunt organizate și întâlniri dedicate educației pentru sănătate și unui stil de viață echilibrat. Simona Man, fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, le vorbește copiilor despre importanța alimentației sănătoase și a alegerilor care contribuie la o dezvoltare armonioasă.

„Obiceiurile bune se formează de mici, iar educația pentru sănătate este la fel de importantă ca educația prin cultură”, a declarat Simona Man.

Pentru actrița Monica Vâlcu, membră a juriului de specialitate, una dintre cele mai frumoase componente ale festivalului este implicarea directă a copiilor.

„Copiii sunt cei mai sinceri spectatori. Ei reacționează autentic și oferă cel mai valoros feedback. Tocmai de aceea, prezența lor în juriu reprezintă una dintre cele mai frumoase idei ale acestui festival”, a spus actrița.

Pe lângă proiecțiile de film, participanții au acces la ateliere de actorie, cinematografie, fotografie, improvizație scenică, leadership, creație video, caricatură, scenografie, educație pentru sănătate și dezvoltare personală.

WonderFest 2026 este susținut de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Primăria Măgurele, Universitatea din București – Facultatea de Fizică, Academia Da Vinci, Mastercard, Banca Transilvania, RetuRo, Editura Litera, Dorna și UAC.

Timp de cinci zile, Ilfovul devine locul în care filmul, educația și imaginația se întâlnesc pentru a oferi copiilor și adolescenților experiențe care îi pot inspira pentru tot restul vieții.