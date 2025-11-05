King of Kings/ Împăratul Împăraților – animația inspirată de povestea lui Charles Dickens, cu vocile lui Kenneth Branagh, Uma Thurman, Pierce Brosnan, Mark Hamill, Forest Whitaker, Ben Kingsley și Oscar Isaac, ajunge în România!

„Cea mai importantă poveste spusă vreodată” se vede în KING OF KINGS/ ÎMPĂRATUL ÎMPĂRAȚILOR, film al cărui titlu în limba română evocă atât semnificația religioasă, cât și întreaga alură de basm a abordării cinematice.

TRAILER: https://youtu.be/6elNEgHzddU



O repovestire animată plină de imaginație a vieții lui Iisus Hristos, inspirată de cartea lui Charles Dickens „The Life of Our Lord”/„Viața Domnului nostru”, filmul are în distribuție voci actori celebri precum Kenneth Branagh, Uma Thurman, Pierce Brosnan, Mark Hamill, Forest Whitaker, Ben Kingsley și Oscar Isaac.

În preajma Crăciunului, un tată transformă timpul dedicat poveștii de seară pentru fiul său într-o aventură emoționantă, purtându-l într-o călătorie imaginară care le va schimba viețile.

THE KING OF KINGS/ ÎMPĂRATUL ÎMPĂRAȚILOR, prezentat în premieră americană în aprilie 2025, ajunge pe marile ecrane din 12 decembrie, în variantă originală, precum și în varianta subtitrată, distribuit de Light Distribution, cu sprijinul AUGUST FILM.

Devenit în scurt timp după lansare cel mai vizionat film coreean lansat vreodată în Statele Unite, declanșând o mișcare globală, această animație rezonează profund cu publicul de toate vârstele și din toate mediile.

Filmul animat regizat de Seong-Ho Jang combină narațiunea lui Dickens cu o călătorie în universul credinței, văzută prin ochii unui copil, și ne invită să redescoperim puterea durabilă a speranței și a iubirii.

Kenneth Branagh este Charles Dickens, Uma Thurman e soția sa, Catherine Dickens, Pierce Brosnan e vocea lui Pilat din Pont, Mark Hamill e Regele Irod, vocea micuțului Walter Dickens îi aparține lui Roman Griffin Davis, Forest Whitaker este Petru, Ben Kingsley este Marele Preot Caiafa, iar Oscar Isaac este cel care dă voce lui Iisus Hristos.



Celebra actriță Kristin Chenoweth, deținătoare a unor importante premii Emmy și Tony, este cea care interpretează piesa de final, “Live Like That,” pe care a scris-o special pentru acest film în colaborare cu Kellys Collins, Tim Nichols, Matt Wynn și care a fost produsă de Keith Thomas.

THE KING OF KINGS/ ÎMPĂRATUL ÎMPĂRAȚILOR este un proiect de succes ce marchează o colaborare transcontinentală: animația a fost realizată de Animost Studio Vietnam, post-producția la SunJive Studios în Adelaide, Australia, iar distribuția provine din SUA și Marea Britanie.

DESPRE LIGHT DISTRIBUTION

LIGHT DISTRIBUTION este o nouă casă de distribuție dedicată filmelor și proiectelor media inspiraționale, în acord cu valorile creștine precum speranța și iubirea. În 2025, cu ocazia sărbătorilor Pascale, a adus pe marile ecrane din România serialul internațional fenomen „The Chosen”.

DESPRE AUGUST FILM

AUGUST FILM este o casă de distribuție de film de artă, care luat naștere din pasiunea pentru film îmbinată cu dorința de inspira spectatorii să urmărească povești care au potențialul de a face lumea un loc mai bun.

Printre titlurile distribuite se numără „Arhitecții Naturii” (regia Dan Dinu”; „Julie Keeps Quiet” (regia Leonardo van Dijl), „Etern” (regia Ulaa Salim), „Horia” (regia Ana-Maria Comănescu), „Totem” (regia Lila Avilés), „Între Revoluții” (Regia Vlad Petri), „Castelul Crăiței” (regia Liviu Marghidan).



